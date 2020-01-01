Легкий, прочный и тонкий: Обзор ультрабука ThinkPad X1 Carbon

К нам на обзор попал ультрабук ThinkPad X1 Carbon 7th Gen.

В 2013 году мы уже тестировали ультрабук серии ThinkPad X1 Carbon. Что изменилось за это время?

ThinkPad X1 Carbon позиционируется как рабочий ультрабук, но его можно порекомендовать и обычным пользователям, которые ценят производительность и автономность.

Характеристики

Процессор: Intel Core i5-8265U 1.66 гГц

ОС: Windows 10 Pro 64 бит

Оперативная память: 8 Гб

Встроенная память: SSD WD 256 Гб

Графика: Intel 620

Порты: HDMI, 2 USB 3.1 1Gen, 2 USB Type-C 3.1 (Thunderbolt 3), miniEthernet, 3,5-мм комбинированный аудиоразъем.

Дополнительно: веб-камера, подсветка клавиатуры, сканер отпечатков пальцев, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0.

Батарея: 51 Вт*ч

Размеры: 323×217×14,95 мм

Дизайн

ThinkPad X1 Carbon имеет узнаваемый дизайн, который достался Lenovo в наследство от IBM. Серию ThinkPad можно легко узнать по трепойнту в виде выступающей красной точки на клавиатуре.

Обзор ThinkPad X1 Carbon ТЕХНО

С его помощью можно управлять курсором, не спуская руки к трекпаду или подключая мышку. Но, скажем прямо, нужна небольшая тренировка, чтобы наловчиться управлять курсором. Потом же это делается очень легко.

Обзор ThinkPad X1 Carbon ТЕХНО

Поставляется ультрабук в картонной коробке c названием серии X1. Но в этой коробке скрывается еще одна коробка.

Обзор ThinkPad X1 Carbon ТЕХНО

В большой же коробке еще есть адаптер питания, адаптер для подключения патчкорда.

Обзор ThinkPad X1 Carbon ТЕХНО

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Корпус ультрабука сделан из углеродного волокна и магния. Это позволяет сделать устройство легче и прочнее. Правда, из-за материала на корпусе заметны следы от рук. Но, когда в мире бушует коронавирус, это будет лишним поводом протереть ультрабук.

Обзор ThinkPad X1 Carbon ТЕХНО

С левой стороны расположены два порта Thunderbolt 3 , разъем для подключения к Ethernet, порт USB 3.1 Type-A , вход HDMI 1.4 и комбинированный разъем для гарнитуры.

Обзор ThinkPad X1 Carbon ТЕХНО

На правой стороне X1 Carbon вы найдете кнопку питания, второй порт USB 3.1 Type-A и Кенсингтонский замок.

Обзор ThinkPad X1 Carbon ТЕХНО

К сожалению, Lenovo избавилась от слота для карт памяти microSD, поэтому фотографам нужно будет купить адаптер.

Обратите внимание на квадратные выемки в корпусе. Думаете, это недоработанный дизайн? Нет, это слоты для подключения док-станции. В комплекте она не идет, к сожалению.

К док-станции можно подключать дополнительно монитор, USB, USB Type-C и LAN.

Док-станция

Дисплей на 14 дюймов выглядит шире, по сравнению с ThinkPad E490, где толстые рамки делают экран квадратным.

Над экраном расположен глазок веб-камеры, который можно закрыть, если вы боитесь, что за вами следят.

Несмотря на присутствие в названии слова “карбон“, крышка не будет иметь специфического карбонового рисунка. Она просто матовая. Но в более дорогих моделях с 4K-дисплеем вы его обнаружите.

Обзор ThinkPad X1 Carbon ТЕХНО

Сам ультрабук можно полностью разложить, что позволяет комфортно смотреть фильм или использовать как дополнительный экран при подключении монитора. Увы, в режим планшета его не раскроешь, как, например, ноутбуки-трансформеры Yoga.

Ультрабук в работе

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Все шустро. Конечно, это не геймерский ноутбук, потому не ждите от него скорости в играх. Но для работы он просто идеален. Клавиатура удобная, хотя сначала немного раздражает клавиша fn, которую перенесли на самый край, где обычно расположен Control.

Помимо привычных клавиш внизу трекпада, есть еще три кнопки над ним, сразу под клавишами клавиатуры. Ими удобно пользоваться, когда набираете текст, и если нужно что-то выделить, проще нажать на них. Это очень экономит время.

Обзор ThinkPad X1 Carbon ТЕХНО

Также у клавиатуры есть регулируемая подсветка. Ее днем можно выключить вообще, а ночью сделать максимально сильной, чтобы не промазать мимо клавиш.

Сканер отпечатков пальцев утоплен в корпус, и его легко нащупать в темное время суток. Сканер очень шустрый, сбоев в работе не было вообще.

Обзор ThinkPad X1 Carbon ТЕХНО

Со скоростью работы проблем нет. SSD от Western Digital очень шустрый, так как он NVMe, а не SATA. Памяти на 8 Гб, конечно, хватает, но если только пользуетесь ультрабуком для текстовых редакторов, инет-серфинга и прочей офисной работы.

Остальные характеристики вы можете увидеть ниже.

Тестирование диска:

Звук

Еще один плюс в копилку. Скажите, вы много видели ноутбуков с четырьмя динамиками? Если два динамика вам сразу бросятся в глаза, как только вы откроете крышку, то еще два вы заметите только если перевернете ноутбук.

Обзор ThinkPad X1 Carbon ТЕХНО

Вот этот ряд внизу и есть дополнительные колонки.

Обзор ThinkPad X1 Carbon ТЕХНО

Звук из четырех динамиков действительно хорош. Как и во многих устройствах Lenovo, за отличный звук отвечает поддержка технологий Dolby. В этой модели установлены кодеки Dolby Atmos, где вы можете использовать как встроенные профили, так и настроить звук на свое усмотрение.

Так что, можно смотреть фильмы без наушников.

Батарея

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Это, пожалуй, главный плюс ультрабука. Несмотря на свой “воздушный“ дизайн, батарея у устройства просто фантастическая. Мой рабочий ноутбук без подключения к сети садится, примерно за четыре-пять часов. А ThinkPad X1 Carbon, работавший в режиме написания текстов и интернет-серфинга через подключенный мобильный интернет, потратил чуть меньше 50% за весь рабочий день. С подключенным Wi-Fi за 8 часов батарея достигла отметки 36% заряда.

Обзор ThinkPad X1 Carbon ТЕХНО

Ультрабук нереально выручил, когда пришлось на день уехать за границу, при этом я продолжал работать, оставаясь на связи. Было это за две недели до карантина с коронавирусом, так что (тьфу-тьфу-тьфу) все хорошо, никого не заразил.

Выводы

ThinkPad X1 Carbon - отличный выбор как для бизнес-пользователей, так и для обычных потребителей. Батарея с потрясающей автономностью позволяет работать далеко от розеток, и все, что вам надо - только мобильная связь.