Тонкий и шустрый: Обзор ультрабука ThinkBook 13s

К нам на обзор в редакцию пришел ультрабук от Lenovo - ThinkBook 13s.

Характеристики Lenovo ThinkBook 13s-IWL Дисплей: 13,3 дюйма, 1920x1080 пикселей, IPS, матовый

13,3 дюйма, 1920x1080 пикселей, IPS, матовый Процессор: Intel Whiskey Lake Core i7-8565U, четырехъядерный

Intel Whiskey Lake Core i7-8565U, четырехъядерный Видеокарта: Intel UHD 620,

Intel UHD 620, Память: 16 ГБ DDR4, 2400, SO-DIMM

16 ГБ DDR4, 2400, SO-DIMM SSD: 500 ГБ SSD (WDC SN520 - M.2 PCIe x2)

500 ГБ SSD (WDC SN520 - M.2 PCIe x2) Cвязь: Wi-Fi, Bluetooth 5.0

Wi-Fi, Bluetooth 5.0 Порты: 2x USB-A 3.1 поколения 2, 1x USB-C поколения 2 (с DP и данными, с общим питанием), HDMI 1.4b, микрофон / наушники

2x USB-A 3.1 поколения 2, 1x USB-C поколения 2 (с DP и данными, с общим питанием), HDMI 1.4b, микрофон / наушники Батарея : 45 Втч, 65 Втч зарядное устройство

: 45 Втч, 65 Втч зарядное устройство Размер: 308х 216х15,9 мм

308х 216х15,9 мм Вес: 1,32 кг

Читай также: Обзор Lenovo Yoga 900 13: Стильная штучка ThinkBook 13s позиционируется как ультрабук для повседневного использования. Он выглядит стильно, имеет хороший матовый экран, удобную клавиатуру и выдерживает весь день на одном заряде. ThinkBook 13s позиционируется как ультрабук для повседневного использования. Он выглядит стильно, имеет хороший матовый экран, удобную клавиатуру и выдерживает весь день на одном заряде.

ThinkPad от Lenovo предлагается в нескольких вариантах: с процессорами Core i5 или i7, различными объемами памяти и дополнительной выделенной графикой Radeon 540X. Наш тестовый ноутбук имеет почти топовую конфигурацию. Только видеокарта здесь дискретная и отсутствует дополнительный диск HDD.

Дизайн

Ноутбук выполнен в серой цветовой гамме и выглядит отлично. Такой цвет удобен в использовании и хорошо скрывает пятна и царапины.

Корпус выполнен из алюминия, пластик только вокруг дисплея. Lenovo не стала экономить на качестве, выбрав толстые куски металла для крышки и нижней части. Благодаря этому ноутбук очень прочный. Но из-за металла ультрабук прибавил в весе.

Обзор ультрабука ThinkBook 13s

Читай также: Дизайн - прежде всего: обзор Lenovo ThinkPad Carbon X1 Прочные шарниры не дают ноутбуку раскрыться, когда вы его несете. Нужно приложить небольшое усилие, чтобы поднять экран. Кстати, дисплей открывается на 180 градусов. Прочные шарниры не дают ноутбуку раскрыться, когда вы его несете. Нужно приложить небольшое усилие, чтобы поднять экран. Кстати, дисплей открывается на 180 градусов.

Камера для конференц-связи расположена над экраном. Там же спрятан микрофон.

Обзор ультрабука ThinkBook 13s

Кнопка включения, в которую встроен датчик отпечатков пальцев, подсвечивается белым. Подсветка меняет интенсивность свечения, когда нужно отсканировать палец.

Обзор ультрабука ThinkBook 13s

На правой грани ультрабука находятся два порта USB.

Обзор ультрабука ThinkBook 13s

На левой грани - гнездо зарядки, порт HDMI, выход USB Type-C и гнездо наушников.

Обзор ультрабука ThinkBook 13s

Отверстия для отвода теплого воздуха от радиатора находятся сзади.

Обзор ультрабука ThinkBook 13s

По бокам расположены стереоколонки.

Обзор ультрабука ThinkBook 13s

Ноутбук в работе

Читай также: Домашний кинотеатр: Обзор планшета Lenovo Yoga Tab 2 Pro Ультрабук подразумевает, что вы часто будете пользоваться клавиатурой и треком мышки. Тут без нареканий. Клавиши удобные, тихие в работе. Но немного сбивает с толку расположение некоторых функциональных клавиш. Ультрабук подразумевает, что вы часто будете пользоваться клавиатурой и треком мышки. Тут без нареканий. Клавиши удобные, тихие в работе. Но немного сбивает с толку расположение некоторых функциональных клавиш.

К примеру, нет клавиши Pause Break. Те, кто пользуются Punto Switcher или Caramba Switcher, могут понять масштаб проблемы. Если же вы печатаете только на одном языке, отсутствие клавиши вы не заметите.

Обзор ультрабука ThinkBook 13s

Трекпойнт очень отзывчивый, но щелчки выделенных кнопок на нем громковаты. Особенно, если сравнить с ходом клавиш клавиатуры. Еще есть претензия к клавишам управления (Вверх и Вниз). Они короче, чем другие. Но так, как ими пользуются не очень часто, можно и простить такое расположение. Читай также: Прогулка по столице: Обзор приложения “Киев: с утра и до рассвета“ Подсветка клавиатуры не раздражает: все буквы и цифры видно хорошо. Но кнопка включения подсвечена слишком ярко. И если вы решите посмотреть фильм в темноте, отключив подсветку клавиатуры, все равно кольцо подсветки кнопки будет невольно отвлекать от просмотра. SSD довольно шустрый. Этот вариант ультрабука имеет SSD на 500 Гб, но есть модели с 256 и 1 ТБ.

Что касается непосредственно рабочих моментов - это довольно мощный ультрабук, но у него встроенная видеокарта. Поиграть во что-то, кроме пасьянсов или простейших казуалок, у вас не получится.

Если хотите играть на ультрабуке ThinkBook 13s - лучше выбрать модель с дискретной видеокартой AMD Radeon 540X. Эта же модель - офисный вариант.

Динамики на ThinkBook 13s спрятаны снизу, потому во время работы вы их не закроете руками. Для бизнес-презентации или для просмотра видео на YouTube аудиосистема Harman выдает хороший звук. Высокие и средние частоты отличные, но с басами немного недобрали. Если вы любите хороший звук с насыщенными басами - лучше воспользуйтесь наушниками.

Батарея на ThinkBook 13s позволяет работать весь день без подзарядки. Имеется ввиду постоянные веб-серфинг, просмотр видео на YouTube и использование текстовых редакторов.

Выводы

Это универсальный продукт: выглядит красиво, хорошо сложен, имеет хороший матовый экран и приличную клавиатуру, справляется с повседневными делами без проблем и работает довольно долго на одной зарядке, несмотря на довольно небольшую батарею. Это один из немногих ультрабуков, которые позволяют пользователям легко модернизировать ОЗУ и жесткий диск, что означает, что вы можете улучшать ноутбук со временем, как появится потребность.