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Прогулка по столице: Обзор приложения "Киев: с утра и до рассвета"

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Прогуляться по Киеву можно не выходя из дома благодаря виртуальной реальности.
Прогулка по Киеву не выходя из дома
Прогулка по Киеву не выходя из дома
ТЕХНО

Lenovo совместно с разработчиками из Sensorama выпустили интерактивное приложение для виртуальной реальности. Приложение уже доступно для свободного скачивания в Steam, и редакция Техно ознакомилась с ним.

Киев с высоты птичьего полета

Гиды по Киеву
Гиды по Киеву

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В самом начале нас встречают два гида по Киеву – Елена Орос и Арсений Финберг. Они вкратце рассказывают о своей миссии, а затем нас переносят к Олимпийскому стадиону, где мы должны выбрать, какие локации будем исследовать. На данный момент есть только шесть локаций – библиотека Вернадского, Дом звукозаписи, Арт-платформа Фабрика, киевский велотрек, Театр на Подоле и Unit City. Прогуляться по Крещатику или другим историческим местам нельзя.

Выбираем локации
Выбираем локации

В каждой локации нас знакомят с основными историческими моментами, а также предлагают сыграть в мини-игры. Успешное прохождение дает в копилку пины и, собрав все, вы получаете доступ к секретному коду, который потом можно ввести на сайте Lenovo.

Виртуальная реальность

Игры простые и с ними справится даже ребенок
Игры простые и с ними справится даже ребенок
ТЕХНО

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Само приложение больше напоминает видео со вставками интерактивности. Вы можете собирать велосипед на велотреке, управлять пультом в театре на Подоле, подирижировать оркестром в доме звукозаписи, поучаствовать в викторине на знание истории в Вернандке, собрать город в Unit City или собрать гамбургер по своему рецепту в арт-платформе. Все игры очень простые, с ними справится даже ребенок, что немного разочаровывает.

Мини-викторина
Мини-викторина

Лучше же всего реализованы "живые вставки". Ты буквально окунаешься в происходящее во время спектакля в театре или выступления Panjabi MC. Жаль, что интерактивности именно в этих элементах нет, да и самих вставок не так уж и много.

Выводы

Спекталь в театре на Подоле
Спекталь в театре на Подоле

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Стоит ли устанавливать это приложение. Да, ведь оно бесплатно. Если вы новичок в виртуальной реальности, вы легко справитесь со всеми заданиями. Такое интерактивное погружение поможет иностранцам побывать в Украине, так как программа переведена и на английский.

Но в приложении под названием Киев: с утра и до рассвета слишком малого самого Киева. Шесть локаций – это не то, чего ждешь от виртуальной прогулки по столице. Очень надеемся, что разработчики добавят больше мест, а мини-игры не будет такими примитивными.

"Киев: с утра и до рассвета"
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Теги: обзор, Lenovo, виртуальная реальность, видео, Lenovo
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