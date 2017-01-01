Настройся на игру: Обзор мышки EpicGear MorphA X

К нам на обзор попала геймерская мышка EpicGear MorphA X.

Характеристики EpicGear MorphA X:

Тип сенсора: лазерный, оптический (1200 DPI) (заменяемые)

Возможность переключения разрешений: есть

Максимальная частота опроса: 1000 Гц

Количество кнопок: 6 (программируемые)

Колесико прокрутки: 1

Интерфейс: USB

Подсветка: LED (16.8 млн. цветов)

Дополнительные грузы: есть

Длина кабеля: 1.8 м

Материал корпуса: пластик

Вес: 93 г

Размеры: 126.5 х 66.5 х 40 мм

Цвет: сменные панели (белый, серый)

Комплект

EpicGear MorphA X

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Мышка поставляется в упаковке, которая поражает своими размерами. Это полноценная металлическая коробка, напоминающая коробку от какого-то оружия в голливудском боевике. В самой коробке находятся сама мышка, и дополнительные модули.

EpicGear MorphA X

Здесь есть сменные панели, похожий на обойму дополнительный сенсор, сменные модули кнопок, зажим для съема кнопок, инструкция и купон с адресом сайта.

EpicGear MorphA X

Дизайн

EpicGear MorphA X

Сама мышка не вызывает wow-эффекта. На вид вполне стандартная. Настоящая классическая мышь. Пока не вскроешь ее.

EpicGear MorphA X

Под панелью скрыты отсеки для дополнительных грузов, чтобы утяжелить мышку. Грузики не гремят при активном использовании мышки.

Также под панелью разместились сменные модули кнопок.

EpicGear MorphA X

Сами панели меняются легко. Не нужно никаких лишних движений – панели крепятся к магнитным вставкам.

К эргономике мышки вопросов нет – классический хват, симметричное расположение подойдет и для левшей, и для правшей.

EpicGear MorphA X

На правой грани уже ставшие стандартными для геймерских мышек кнопки. По умолчанию они отвечают за кнопки Назад и Вперед, но их можно переназначить, скачав утилиту с официального сайта. Также эта утилита позволяет добавлять макросы.

Подключение к ПК стандартное - USB-кабель с тканевой оплеткой длиной 1,8 м.

EpicGear MorphA X

Отдельно хочется отметить подсветку. Ее можно настроить под любой цвет. Есть и режим с плавным изменением цвета.

Мышка в работе

При использовании мышки можно выбирать сенсор – или оптический, или лазерный.

Оптический Pixart 3360 поддерживает разрешение до 12000 dpi, а лазерный Avago ADNS 9800Н - 8200 DPI.

EpicGear MorphA X

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Сменные модули кнопок отличаются по цвету (оранжевый и фиолетовый) и мягкости нажатий.

Оранжевые переключатели отличаются очень мягким нажатием и выдерживают до 20 млн кликов. Фиолетовые более тугие и имеют ресурс нажатий до 50 млн кликов.

Всего можно сделать пять профилей, причем в самих профилях еще можно выставить четыре позиции DPI.

После настройки мышки в фирменном приложении можете не волноваться, если решили поиграть на другом компьютере. Все настройки сохраняются на самой мышке. Так что, настроив ее один раз, вы можете спокойно играть на чужих компах. Сохраняются и макросы, что удобно для кибер-спортсменов.

Итог

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Купив EpicGear MorphA X вы практически берете сразу две мышки в одном корпусе. Сменные модули позволяют использовать мышку для разных игр. Достаточно подобрать сенсор. Для высокоточных шутеров подойдет оптический, а для стратегий или MOBA – лазерный.

В общем, у компании получилась интересная геймерская модель. Единственным недостатком некоторые могут назвать классический дизайн. Но это дело вкуса.