Легкий флагман: Обзор смартфона Huawei P20 Lite

Компания Huawei представила сразу три версии флагмана P20 – обычную, лайт и про. К нам на обзор попали Pro и Lite.

Сначала расскажем о легкой версии - Huawei P20 Lite.

Сравнение P20 Pro и P20 Lite techno.bigmir.net

Характеристики

Операционаая система: Android 8.0 с оболочкой EMUI

Память: Оперативная 4 Гб, встроенная – 64 Гб.

SIM-карты: 2 Nano-SIM или совмещенный второй слот с картой памяти.

Процессор: Kirin 659 (8 ядер, 2,3 ГГц)+ Maili T830 MP2

Акумулятор: 3000 мАч

Экран: 5,8 дюйма, разрешение 2280 x 1080, IPS-матрица, 432 PPI

Камеры: передняя 16 Мп (f/2.0), две задних– 16 Мп (f/2.2) +2 Мп.

Сети: LTE TDD, LTE FDD, WCDMA, EDGE, GPRS, Wifi (802.11b/g/n/ac), Bluetooth (4.2, apt-x), GPS, FM-радио, NFC.

Датчики: акселлерометр, датчик приближения, гироскоп, сенсор Холла, компас, сканер отпечатка пальцев

Аудиоразъем: 3,5мм

Интерфейсный разъем: USB Type-C

Габариты: 148.6x71.2x7.4 мм, вес - 145 г

Комплектация

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К нам на обзор пришел только телефон, без коробки, но на сайте производителя утверждается, что в коробке идет зарядное устройство с кабелем, скрепка для открытия лотка Sim-карт, гарнитура и документы.

Главное отличие телефона от других вариантов этой модели – сканер отпечатков пальцев. Он расположен на задней крышке. В P20 и P20 Pro - датчик под экраном. На этом месте у Lite – логотип Huawei.

Дизайн

Теперь подробнее о внешнем виде смартфона. Модель имеет три варианта расцветки: Klein Blue, Sakura Pink и Midnight Black. У нас розовая версия. Наверняка в женской руке он будет смотреться очень красиво.

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При включении в глаза бросается «монобровь» - место под динамик и камеру в безрамочном смартфоне. При произведении видео и играх верхняя и нижняя части экрана незадействованы.

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Сам телефон смотрится довольно компактно, но диагонали экрана более чем достаточно – полезного пространства больше, по сравнению с обычными, небезрамочными смартфонами.

Стеклянный корпус не скользит, в руке лежит очень удобно. Но придется свыкнуться со следами от отпечатков пальцев. Так что лучше приобрести силиконовый чехол, чтобы и внешний вид не пострадал, и чтобы слегка выпирающая камера не царапала пальцы. Ободок у нее достаточно острый.

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Слот для сим-карт находится на левой грани.

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Кнопка включения и качелька громкости – на правой.

techno.bigmir.net

Снизу – гнездо для наушников, порт USB type-C, отверстие микрофона и динамик. Он здесь один.

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На верхней грани еще один микрофон для шумоподавления.

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Экран

Тут все в тренде. И монобровь, и закругленные углы, и увеличенное соотношение сторон 19:9. Все как у старших братьев.

5,8-дюймовый экран защищен закаленным стеклом. Разрешение у дисплея FHD+, т.е. 2280 на 1080 пикселей. При запуске игр и приложений, которые не поддерживают такое соотношение, телефон «съедает» часть экрана, предлагая переключиться на полноэкранный режим.

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К сожалению, производители пока не очень дружат с 19:9-экранами, потому в некоторых играх часть изображения по краям будет недоступна. Если это раздражает, в настройках можно вернуть в привычный режим.

Яркость экрана хороша с запасом. Цветовую температуру можно настроить под себя. Также есть автоматическая подстройка под глаза - Eye Comfort. В нем преобладают теплые тона, что позволяет глазам отдыхать перед сном. Это тот самый вечерний режим.

Смартфон в работе

Тут замечаний нет. Даже для лайт-версии смартфон довольно шустрый. Конечно, это не игровой телефон, потому особых мощностей от него не стоит ждать. Но для просмотра видео, простых игрушек и фоток его хватит с головой.

Android 8.0 с фирменной оболочкой EMUI 8.0 вызывает приятные ощущения. Меню быстрое, встроенные приложения оптимизированы.

Датчик отпечатков пальцев шустрый, но удобнее пользоваться разблокировкой при помощи аналога FaceID. Распознавание происходит очень быстро, даже в условиях плохого освещения.

Синтетический тест AntuTu выдал такие результаты:

Камеры

Теперь о камерах. Даже для облегченной версии они хороши. Хоть здесь и идет пара с 16+2 Мп, снимки все равно радуют глаз. Дополнительная камера на 2 Мп служит только для размытия фона и дополнительного определения объектов. Вспышка однодиодная, но ее хватает для четких ночных фото.

В камере есть много режимов: от профессиональной, где можно выбирать тонкие настройки, до Света – режимов для снимков разных объектов. Хотите сделать красивое ночное фото неба – вам сюда. Тут же есть режим съемки воды, движущихся автомобилей и фриз-лайта.

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Но, учтите, чтобы получить хорошие снимки, нужно брать штатив или обладать очень устойчивыми руками. У нас снять вечерне небо с рук не получилось.

techno.bigmir.net

А звезды со штативом вышли идеально.

techno.bigmir.net

techno.bigmir.net

Интересен режим выбора диафрагмы. Можно получить неплохой режим боке.

Иногда режим эффекта боке подводит, особенно на двигающихся объектах. Сделать четкое фото тюльпанов при ветре не получилось.

Дневные снимки получаются на отлично.

Селфи-камера на 16 Мп делает четкие снимки, позволяя получить отличные «себяшки». Тут же есть инструменты для портретной съемки, так что исправить недостатки камеры и освещения можно вручную.

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Также в настройках камеры можно выбрать режим Дополненной реальности, где в режиме реального времени применяются маски.

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Аккумулятор

Не самой мощной батареи на 3000 мАч хватает на день умеренного серфинга. В режиме ожидания телефон спокойно живет до трех суток. Если же использовать телефон по-максимуму – придется использовать подзарядку.

Итог

Телефон вполне симпатичный. Если сравнивать с P20 или P20 Pro – это женский вариант. Он тонкий, легкий, с уменьшенной диагональю. Ярких минусов у него нет. А за такую цену – много плюсов.