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Коронавирус: Миссию ExoMars перенесли на 2022 год

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Европейское космическое агентство (ESA) и космическая корпорация Роскосмос решили отложить запуск второй миссии ExoMars для изучения Красной планеты до 2022 года.
Миссию на Марс перенесли на два года
Миссию на Марс перенесли на два года
ESO

Совместная команда проекта ЕКА-Роскосмос оценила все действия, необходимые для разрешения на запуск, чтобы проанализировать риски и график. С учетом рекомендаций, представленных европейскими и российскими генеральными инспекторами, эксперты ExoMars пришли к выводу, что испытания, необходимые для того, чтобы все компоненты космического корабля были пригодны для полета на Марс, требуют больше времени для завершения.

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Основная цель миссии - определить, была ли когда-либо жизнь на Марсе, и лучше понять историю воды на планете. Ровер ExoMars, названный Розалинда Франклин, включает в себя дрель для доступа к поверхности Марса, а также миниатюрную лабораторию по поиску жизни, которая находится в ультрачистой зоне.

В рамках специальной встречи главы ЕКА и Роскосмоса согласились, что необходимы дальнейшие испытания космического корабля с окончательным аппаратным и программным обеспечением. Кроме того, стороны должны были признать, что заключительный этап деятельности ExoMars скомпрометирован общим ухудшением эпидемиологической ситуации в европейских странах.

"Мы приняли трудное, но взвешенное решение отложить запуск до 2022 года. Оно обусловлено прежде всего необходимостью максимизировать надежность всех систем ExoMars, а также форс-мажорными обстоятельствами, связанными с обострением эпидемиологической ситуации в Европе, которая оставила Наши эксперты практически не имеют возможности приступить к поездкам в партнерские отрасли. Я уверен, что шаги, которые мы и наши европейские коллеги предпринимаем для обеспечения успеха миссии, будут оправданными и, несомненно, принесут исключительно положительные результаты для выполнения миссии", - сказал директор Роскосмоса. 

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"Мы хотим быть на 100% уверены в успешном выполнении миссии. Мы не можем допустить ошибки. Больше мероприятий по проверке обеспечит безопасное путешествие и лучшие научные результаты на Марсе", - сказал генеральный директор ESA Ян Вернер.

На сегодняшний день все бортовое оборудование, необходимое для запуска ExoMars, было интегрировано в космический корабль. Платформа посадки  полностью оснащена тринадцатью научными приборами, а ровер Розалинда Франклин с девятью приборами недавно прошел заключительные испытания на тепловую и вакуумную нагрузку во Франции.

Последние испытания динамического извлечения парашютов ExoMars были успешно завершены в Лаборатории реактивного движения НАСА, и основные парашюты готовы к двум последним высотным испытаниям на высоту в марте в Орегоне, США.

Новое расписание предусматривает запуск в период с августа по октябрь 2022 года. 

Напомним, ранее сообщалось, что ровер для Марса испытали в приближенных к марсианским условиях.

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Теги: ExoMars, коронавирус
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