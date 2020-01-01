Коронавирус: Миссию ExoMars перенесли на 2022 год

Европейское космическое агентство (ESA) и космическая корпорация Роскосмос решили отложить запуск второй миссии ExoMars для изучения Красной планеты до 2022 года.

Миссию на Марс перенесли на два года ESO

Совместная команда проекта ЕКА-Роскосмос оценила все действия, необходимые для разрешения на запуск, чтобы проанализировать риски и график. С учетом рекомендаций, представленных европейскими и российскими генеральными инспекторами, эксперты ExoMars пришли к выводу, что испытания, необходимые для того, чтобы все компоненты космического корабля были пригодны для полета на Марс, требуют больше времени для завершения.

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Основная цель миссии - определить, была ли когда-либо жизнь на Марсе, и лучше понять историю воды на планете. Ровер ExoMars, названный Розалинда Франклин, включает в себя дрель для доступа к поверхности Марса, а также миниатюрную лабораторию по поиску жизни, которая находится в ультрачистой зоне.

В рамках специальной встречи главы ЕКА и Роскосмоса согласились, что необходимы дальнейшие испытания космического корабля с окончательным аппаратным и программным обеспечением. Кроме того, стороны должны были признать, что заключительный этап деятельности ExoMars скомпрометирован общим ухудшением эпидемиологической ситуации в европейских странах.

"Мы приняли трудное, но взвешенное решение отложить запуск до 2022 года. Оно обусловлено прежде всего необходимостью максимизировать надежность всех систем ExoMars, а также форс-мажорными обстоятельствами, связанными с обострением эпидемиологической ситуации в Европе, которая оставила Наши эксперты практически не имеют возможности приступить к поездкам в партнерские отрасли. Я уверен, что шаги, которые мы и наши европейские коллеги предпринимаем для обеспечения успеха миссии, будут оправданными и, несомненно, принесут исключительно положительные результаты для выполнения миссии", - сказал директор Роскосмоса.

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"Мы хотим быть на 100% уверены в успешном выполнении миссии. Мы не можем допустить ошибки. Больше мероприятий по проверке обеспечит безопасное путешествие и лучшие научные результаты на Марсе", - сказал генеральный директор ESA Ян Вернер.

На сегодняшний день все бортовое оборудование, необходимое для запуска ExoMars, было интегрировано в космический корабль. Платформа посадки полностью оснащена тринадцатью научными приборами, а ровер Розалинда Франклин с девятью приборами недавно прошел заключительные испытания на тепловую и вакуумную нагрузку во Франции.

Последние испытания динамического извлечения парашютов ExoMars были успешно завершены в Лаборатории реактивного движения НАСА, и основные парашюты готовы к двум последним высотным испытаниям на высоту в марте в Орегоне, США.

Новое расписание предусматривает запуск в период с августа по октябрь 2022 года.

Напомним, ранее сообщалось, что ровер для Марса испытали в приближенных к марсианским условиях.