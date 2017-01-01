Испытания марсианского парашюта закончились крушением

Макет марсианского модуля разбился при посадке.

Испытания в Швеции парашютной системы для российско-европейской миссии ExoMars-2020 завершились неудачей, макет станции разбился при посадке.

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«Испытания парашютной системы на шведском ракетном полигоне Эсрейндж завершились неудачей. Полноразмерный макет десантного модуля марсианской станции ExoMars-2020 разбился при посадке», - сказал очевидец.

На сайте компании Swedish Space Corporation до сих пор нет информации об итогах запуска, хотя он прошел еще 5 августа. Во время испытаний аэростат с макетом станции ExoMars-2020 поднялся на многокилометровую высоту и сбросил макет.

В течение двух дней на Youtube-канале корпорации, где велась онлайн-трансляция запуска, висело сообщение, что по итогам испытаний ведутся работы по поиску и эвакуации посадочной станции. В настоящее время трансляция прекращена.

Это не первая неудача при испытаниях парашютной системы для ExoMars-2020. В июне Европейское космическое агентство сообщило, что 28 мая при испытаниях оба основных парашюта раскрылись нормально, однако сразу после выхода из контейнеров на парашютах были обнаружены разрывы в ткани. ЕКА планировало доработать парашютную систему.

Напомним, ранее сообщалось, что в июле марсианский парашют порвался во время испытаний.