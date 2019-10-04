Великобритания смягчила санкции против России ради Марса

Британия возобновит поставки материалов для создания пусковых установок.

Стало известно, что правительство Великобритании внесло поправки в закон об экспортном контроле, принятый в связи с санкциями в отношении России. Нововведение позволяет осуществлять некоторый вид сотрудничества с Россией в рамках миссии по изучению Марса “ЭкзоМарс-2020”.

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Так, в законодательной базе страны говорится о том, что поправки были внесены в раздел “Преступления, связанные с товарами и технологиями, входящими в Общий военный перечень Европейского союза”. В первоначальной редакции законопроекта в данном разделе речь шла о том, что лицо, осуществляющее деятельность по поставке в Россию гидразина, несимметричного диметилгидразина и метилгидразина, предназначенных для использования в определенных пусковых установках, является нарушителем закона, совершившим преступление.

Новые поправки, в свою очередь, снимают ответственность с лиц, принявших решение сотрудничать с Россией для претворения в жизнь миссии “ЭкзоМарс-2020”.

Напомним. ранее сообщалось, что Россия намерена запускать аналоги ракет Илона Маска, но с опозданием в 15 лет.