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Великобритания смягчила санкции против России ради Марса

Комментариев: 6
Британия возобновит поставки материалов для создания пусковых установок.
Ради полета на Марс смягчают санкции
Ради полета на Марс смягчают санкции
exomars

Стало известно, что правительство Великобритании внесло поправки в закон об экспортном контроле, принятый в связи с санкциями в отношении России. Нововведение позволяет осуществлять некоторый вид сотрудничества с Россией в рамках миссии по изучению Марса “ЭкзоМарс-2020”.

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Так, в законодательной базе страны говорится о том, что поправки были внесены в раздел “Преступления, связанные с товарами и технологиями, входящими в Общий военный перечень Европейского союза”. В первоначальной редакции законопроекта в данном разделе речь шла о том, что лицо, осуществляющее деятельность по поставке в Россию гидразина, несимметричного диметилгидразина и метилгидразина, предназначенных для использования в определенных пусковых установках, является нарушителем закона, совершившим преступление.

Новые поправки, в свою очередь, снимают ответственность с лиц, принявших решение сотрудничать с Россией для претворения в жизнь миссии “ЭкзоМарс-2020”.

Напомним. ранее сообщалось, что Россия намерена запускать аналоги ракет Илона Маска, но с опозданием в 15 лет.

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Теги: Россия, санкции, Великобритания, ЭкзоМарс, ExoMars
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Комментариев (6)
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navigator2    04.10.2019, 18:08
Оценка:  0
navigator2
яка расія? який ще марс?
та в них нано технологіі це г-вно палити
Антибес    04.10.2019, 17:17
Оценка:  0
Антибес
Зрада?
ВыВсеСрете    04.10.2019, 17:14
Оценка:  -1
ВыВсеСрете
Как бы ты не бесновался Мухомороще. Но в итоге, англичане, ради своей выгоды послали хохлов на хер.
navigator2    04.10.2019, 18:09
Оценка:  0
navigator2
расія гмно
крымчанин  (аноним)  04.10.2019, 17:12
Оценка:  +1
крымчанин
а рабы хохлятские говно убирают у ляхов и скачут на смех всему миру!!!! ха ха ха

СИНОРЫЛЫЕ, ДАЁШЬ МАЙДАН!!!!!
Мухоморище    04.10.2019, 17:09
Оценка:  0
Мухоморище
Какое НХ сотрудничество)))Дырку в марсоходе хотите или пустую бутылку из под водяры в каком нибудь блоке?))))))
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