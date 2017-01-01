Ровер для Марса испытали в приближенных к марсианским условиях

Для марсохода создали полигон.

ExoMars (ЭкзоМарс) — это программа по исследованию Марса, разрабатываемая Европейским космическим агентством (ESA) совместно с Роскосмосом. В рамках программы уже была запущена миссия ЭкзоМарс-2016 в 2016 году, состоящая из орбитального и спускаемого аппаратов (последний — "Скиапарелли" — перестал выходить на связь в момент спуска на поверхность Марса и разбился).

Читай также: NASA проводит испытания марсианского посадочного модуля

Теперь же к пуску подготавливается новая миссия - "ЭкзоМарс-2020". Она будет включать, в частности, перелетный блок, спускаемый аппарат и марсоход. Недавно, как сообщило ESA, была испытана уменьшенная версия ровера ExoMars Testing Rover (ExoTeR) — в условиях, приближенных к марсианским. Испытания прошли в специально подготовленном месте в лаборатории ESA в нидерландском центре.

В рамках испытаний, как сообщается, проверяли работу программного обеспечения, необходимого для автономной навигации марсохода на поверхности Красной планеты. (Оказавшись на Марсе, ровер должен будет найти места для бурения на глубину два метра — для поиска следов жизни, возможно, существовавшей на данной планете в прошлом.) Указывается, что испытания проходили в течение двух дней.

Читай также: Полет на Марс оказался под угрозой срыва из-за Трампа

Запуск "ЭкзоМарс-2020", как ожидается, состоится в июле 2020 года — с космодрома Байконур при помощи ракеты-носителя "Протон-М". На Марс же, согласно расчетам, миссия должна прибыть в марте 2021-го.

Ровер для Марса испытали в приближенных к марсианским ус... 0:00 / 01:26

Напомним, ранее сообщалось, что искусственный интеллект выберет место посадки ровера на Марсе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.