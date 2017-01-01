Полет на Марс оказался под угрозой срыва из-за Трампа

Экономия на космосе может негативно сказаться на сроках полета на Марс.

Билл Нельсон, астронавт США и сенатор от штата Флорида, выразил обеспокоенность, что при нынешнем бюджете НАСА и планах президента Дональда Трампа венуться на Луну, высадка людей на Марс будет отсрочена к 2050 году, если вообще состоится. Об этом пишет Phys.org.

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США собирались отправить астронавтов на Красную планету к 2030 году, однако до сих пор у НАСА нет подробного плана, разработка которого уже просрочена на семь месяцев. Отчасти это связано с тем, что Трамп собирается вновь запустить лунную программу, предназначенную для испытаний технологий и космических аппаратов, которые в будущем пригодятся для полетов на Марс. Предшественник нынешнего президента США Барак Обама ранее отменил космическую программу «Созвездие», предусматривающую пилотируемые полеты на Луну, объясняя это тем, что необходимо сосредоточиться на Марсе.

Другой проблемой является нехватка финансирования. В 2009 году комиссия Огустина, созданная для рассмотрения проблем в отрасли пилотируемых космических полетов, заявила, что для отправки человека на Луну или Марс бюджет НАСА необходимо увеличить на три миллиарда долларов. Хотя была предпринята разработка космической программы, предусматривающей меньшие затраты, Национальная академия наук подсчитала, что в этом случае полет на Марс состоится не ранее 2050 года.

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В 2017 году Конгресс потребовал от НАСА поэтапный план пилотируемой миссии на Марс, которого у космического агентства до сих по нет. По мнению Криса Карберри (Chris Carberry), исполнительного директора компании Explore Mars, международные и коммерческие партнеры могут помочь США достигнуть Красной планеты, однако они боятся, что власти будут постоянно менять приоритеты.

Карберри также отмечает, что для высадки людей на Марс в 2030 году необходимо как можно быстрее начать одновременную разработку около десяти различных технологий, включая аппараты, способные произвести мягкую посадку на поверхность Марса и возвращаться на Землю. Для этого также необходимо долгосрочное планирование.