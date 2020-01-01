День в истории: Високосный день и первая ЭВМ

В этот день, 29 февраля, произошли такие события.

Високосный день

Високосный год появилcя при Цезаре vokrugsveta.ru

В 46 году до нашей эры Гай Юлий Цезарь захотел уточнить продолжительность календарного года. Астрономы выяснили: год длится 365 суток и 6 часов. Эти 6 часов обычно не считаются, поэтому ежегодно остается лишних четверть суток. С течением времени это привело бы к значительному сбою системы календаря. Во избежание этого греческий астроном Созиген предложил считать каждые первые три года простыми, продолжительностью в 365 суток, а к февралю каждого четвертого года прибавлять накопившуюся разницу в одни сутки: тогда февраль будет составлять 29 дней, а год — 366 дней. И такой год называть «високосом» (или високосным годом). Это летосчисление распространилось у всех народов, входивших в состав Римской империи, и получило название юлианской системы.

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Земля делает годовой оборот вокруг Солнца не за целое число дней (365), а за 365 суток и 6 часов (точнее — 365 суток 5 часов 48 минут и 46 секунд). Чтобы не отставать от космических процессов, александрийские астрономы разработали календарь, в котором каждый год, кратный четырём, имел дополнительные сутки в феврале.

Немецкий профессор Хайнрих Хемме изобрел «календарь» празднования дня рождения для тех, кто родился 29 февраля. По словам ученого, те, кто родился 29 февраля, могут справлять день рождения каждый год, но день празднования зависит от часа рождения. Те, кто родился в первые часы после полуночи, могут отмечать день рождения 28 февраля. Для тех, кто родился ближе к полуночи 1 марта, лучше отмечать день рождения 1 марта. Те, кто родился в первой половине дня (от 6 утра до 12 дня), первые два года справляют день рождения 28 февраля, а третий год — 1 марта. Для тех, кто родился во второй половине дня (от 12 дня до 6 вечера), график празднования следующий: первый год — 28 февраля, а последующие два — 1 марта.

Согласно данным роддомов, родители часто стараются записать родившихся «високосных» детей либо на 28 февраля, предпоследний день зимы (редко), либо, гораздо чаще, на 1 марта, первый день весны. Обычная мотивация — чтобы ребёнок не обижался за «потерянный» день рождения.

В мире ныне живёт около четырёх миллионов человек, чья дата рождения официально зарегистрирована на этот день. Это составляет всего 0,069 % населения Земли.

Первая электрическая вычислительная машина

Табулятор Холлерита timetoast.com

Герман Холлерит, будучи ассистентом профессора У.Трубриджа, работал в бюро по переписи населения, сотрудником которого был профессор. Обрабатывая вручную огромное количество материалов, он стал искать способы ускорить обработку данных. Так 29 февраля 1888 года появился статистический табулятор.

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В основе устройства табулятора Холлерит использовал принципы идеи аналитической машины Бэббиджа с перфокартами. Фактически через 17 лет после смерти Бэббиджа идея создания электрической вычислительной машины нашла продолжение.

Это был следующий этап в развитии компьютеров. Идею использования перфокарт в работе табуляторов подсказал Холлериту чиновник бюро переписи Джон Шоу Биллингс. Он же был сподвижником Холлерита в работе над проектированием системы табуляторов.

Созданная Холлеритом счетная машина позволила завершить предварительные подсчеты за 6 недель. Изобретатель был удостоен нескольких премий и звания профессора Колумбийского университета.

Холлерит организовал фирму по производству табуляторов. В настоящее время эта фирма, претерпев несколько изменений и переименований, является крупнейшей в мире промышленной фирмой и носит известное всем пользователям компьютеров название International Business Machines Corporation или IBM.

Международный день редких заболеваний

Високосный год появилcя при Цезаре vokrugsveta.ru

По инициативе европейской организации по изучению редких болезней EURORDIS самый редкий день в году — 29 февраля — официально получил статус Международного дня редких заболеваний (Rare Disease Day). В невисокосные годы праздник отмечается 28 февраля.

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Традиционно проводимый в последний день февраля этот День стал ежегодным информационно-просветительским мероприятием. Его цель — привлечь внимание общественности к проблемам людей, больных редкими заболеваниями, а также повысить осведомленность о редких болезнях и их влиянии на жизнь людей.

Несмотря на разные симптомы и последствия редких заболеваний, проблемы большинства больных, у которых они наблюдаются, схожи. Это недоступность правильной диагностики, запаздывание с постановкой диагноза, отсутствие качественной информации, а часто и научных знаний о заболевании, тяжелые условия социализации, отсутствие качественной медицинской помощи и трудности в получении лечения и ухода.

Напомним, днем ранее мы вспоминали Изобретение нейлона и строение атома.