День в истории: Основание Гарварда и изобретение скотча

В этот день, 8 сентября, отмечают такие события.

Основание Гарварда

Гарвардский университет wikipedia.org

Старейший из университетов Нового Света был основан в 1636 году. Назван в честь английского миссионера и филантропа Джона Гарварда. Хотя он никогда официально не был связан с церковью, в колледже обучалось главным образом унитарное и конгрегационалистское духовенство.

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В течение XVIII века программы Гарварда становились более светскими и к концу XIX века колледж был признан центральным учреждением культуры среди элиты Бостона. После гражданской войны в США, президент Гарварда Чарльз Эллиот после сорока лет правления преобразовал колледж и зависимые от него школы профессионального образования в централизованный исследовательский университет; Гарвард стал одним из основателей Ассоциации американских университетов в 1900 году[

Гарвард имеет самый большой целевой капитал в мире, который составляет 34,541 млрд долларов.

Изобретение скотча

Современный скотч wikipedia.org

В 1930 году сотрудник компании 3M Ричард Дрю изобретает клейкую ленту – скотч.

Компания 3M занималась производством наждачной бумаги. Эта компания вела исследовательскую деятельность в области водонепроницаемых поверхностей и экспериментировала с целлофаном.

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Ричарду Дрю поручили следить за тестированием новой модели наждачной бумаги Wetordry в магазинах и автомобильных мастерских. Однажды, находясь в одной из таких мастерских, он заметил, что при покраске автомобилей двумя или более цветами разделительные линии у мастеров получались неаккуратно. Он пообещал маляру что-нибудь придумать.

В 1925 году Ричард Дрю принес на тестирование в автомастерскую клейкую ленту шириной 5 см. Маляр решил использовать опытный образец, но когда он начал наносить другой цвет, он заметил, что лента коробится. Присмотревшись, маляр понял, что в целях экономии клей нанесён только на края ленты, и сообщил об этом изобретателю.

В 1929 году Дрю заказал 90 метров целлофана. Ему пришлось разработать способ равномерного нанесения клея на ленту. 8 сентября 1930 года опытный образец ленты был отправлен на тестирование клиенту в Чикаго. Первоначально клейкая лента использовалась для упаковки обертки для пищи, однако в годы Великой депрессии люди сами придумали множество других способов ее использования.

Международный день грамотности

Международный день грамотности freepik.com

Он был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации «Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности», состоявшейся в Тегеране в сентябре 1965 года. А дата празднования 8 сентября — день торжественного открытия этой конференции.

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Главная цель Дня — активизировать усилия международного сообщества по распространению грамотности, одной из главных сфер деятельности ЮНЕСКО, как инструмента расширения прав и возможностей отдельных лиц, общин и сообществ.

Напомним, ранее мы вспоминали последнего сумчатого волка и уничтожение военных игрушек.