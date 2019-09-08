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День в истории: Основание Гарварда и изобретение скотча

Комментариев: 1
В этот день, 8 сентября, отмечают такие события.

Основание Гарварда

Гарвардский университет
Гарвардский университет
wikipedia.org

Старейший из университетов Нового Света был основан в 1636 году. Назван в честь английского миссионера и филантропа Джона Гарварда. Хотя он никогда официально не был связан с церковью, в колледже обучалось главным образом унитарное и конгрегационалистское духовенство.

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В течение XVIII века программы Гарварда становились более светскими и к концу XIX века колледж был признан центральным учреждением культуры среди элиты Бостона. После гражданской войны в США, президент Гарварда Чарльз Эллиот после сорока лет правления преобразовал колледж и зависимые от него школы профессионального образования в централизованный исследовательский университет; Гарвард стал одним из основателей Ассоциации американских университетов в 1900 году[

Гарвард имеет самый большой целевой капитал в мире, который составляет 34,541 млрд долларов.

Изобретение скотча

Современный скотч
Современный скотч
wikipedia.org

В 1930 году сотрудник компании 3M Ричард Дрю изобретает клейкую ленту – скотч.

Компания 3M занималась производством наждачной бумаги. Эта компания вела исследовательскую деятельность в области водонепроницаемых поверхностей и экспериментировала с целлофаном.

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Ричарду Дрю поручили следить за тестированием новой модели наждачной бумаги Wetordry в магазинах и автомобильных мастерских. Однажды, находясь в одной из таких мастерских, он заметил, что при покраске автомобилей двумя или более цветами разделительные линии у мастеров получались неаккуратно. Он пообещал маляру что-нибудь придумать.

В 1925 году Ричард Дрю принес на тестирование в автомастерскую клейкую ленту шириной 5 см. Маляр решил использовать опытный образец, но когда он начал наносить другой цвет, он заметил, что лента коробится. Присмотревшись, маляр понял, что в целях экономии клей нанесён только на края ленты, и сообщил об этом изобретателю.

В 1929 году Дрю заказал 90 метров целлофана. Ему пришлось разработать способ равномерного нанесения клея на ленту. 8 сентября 1930 года опытный образец ленты был отправлен на тестирование клиенту в Чикаго. Первоначально клейкая лента использовалась для упаковки обертки для пищи, однако в годы Великой депрессии люди сами придумали множество других способов ее использования.

Международный день грамотности

Международный день грамотности
Международный день грамотности
freepik.com

Он был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации «Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности», состоявшейся в Тегеране в сентябре 1965 года. А дата празднования 8 сентября — день торжественного открытия этой конференции.

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Главная цель Дня — активизировать усилия международного сообщества по распространению грамотности, одной из главных сфер деятельности ЮНЕСКО, как инструмента расширения прав и возможностей отдельных лиц, общин и сообществ.

Напомним, ранее мы вспоминали последнего сумчатого волка и уничтожение военных игрушек.

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Теги: день в истории, Гарвард, скотч
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Via_dolorosa    08.09.2019, 10:05
Оценка:  0
Via_dolorosa
Прикольно скотч придумали в 30-х, а в СССР он попал в 90-х и то благодаря тому что рухнул железный занавес.
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