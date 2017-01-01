День в истории: Изобретение нейлона и строение атома

В этот день, 28 февраля, произошли такие события.

Международный день редких заболеваний

Международный день редких заболеваний point.md

По инициативе европейской организации по изучению редких болезней EURORDIS самый редкий день в году — 29 февраля — официально получил статус Международного дня редких заболеваний (Rare Disease Day). В невисокосные годы праздник отмечается 28 февраля.

Традиционно проводимый в последний день февраля этот День стал ежегодным информационно-просветительским мероприятием. Его цель — привлечь внимание общественности к проблемам людей, больных редкими заболеваниями, а также повысить осведомленность о редких болезнях и их влиянии на жизнь людей.

Несмотря на разные симптомы и последствия редких заболеваний, проблемы большинства больных, у которых они наблюдаются, схожи. Это недоступность правильной диагностики, запаздывание с постановкой диагноза, отсутствие качественной информации, а часто и научных знаний о заболевании, тяжелые условия социализации, отсутствие качественной медицинской помощи и трудности в получении лечения и ухода.

День рождения Рене Реомюра

Рене Реомюр News4Smart.ru

Рене Антуан Реомюр родился 28 февраля 1683 года в Ла-Рошели, в семье нотариуса. Получил образование в школе иезуитов в Пуатье. С 1699 года Рене изучал право и математику в университете Бурже. С 1703 года он продолжил изучение математики и физики в Париже. Затем опубликовал три работы по математике, после чего был принят в члены Парижской Академии наук в 1708 году.

Научные труды Реомюра посвящены математике, физике, химической технологии, зоологии и ботанике. Рене также разработал способ производства матового стекла.

Реомюр был ученым-универсалом, что встречается очень редко. Его широта интересов помогала работать на пересечении совершенно разных сфер знаний. Например, изучая ос, Реомюр открыл, что они используют для строительства гнезда растительные волокна, а получающийся материал очень похож на картон. Реомюр пришел к выводу, что бумагу можно изготавливать из древесины, а не только из старой одежды, как это делали в Европе в то время. Когда он изучал процессы замерзания веществ, смог изобрести новый метод приготовления мороженого, которое отличалось необычной мягкостью.

В 1730 году описал изобретённый им спиртовой термометр, который был по существу прототипом физикохимического прибора пикнометра, созданного Д.И. Менделеевым в 1859 году.

Опубликовал несколько работ, из которых наиболее известны «Искусство превращения ковкого железа в сталь» и «Искусство умягчения литого чугуна».

Но прежде всего Реомюр был биологом: его шеститомник «Мемуары по естественной истории насекомых» – образец добросовестного научного труда.

Умер Рене Антуан Реомюр 17 октября 1757 года в Мене.

Предложена планетарная модель строения атома

Строение атома Ruspekh.ru

Модель Бора, предполагающая, что электроны движутся вокруг атомного ядра подобно планетам, обращающимся вокруг звезды, позволила объяснить химические и оптические свойства атомов. В 1922 году за эту работу Нильс Бор был награжден Нобелевской премией.

Опыты по изучению прохождения электрического тока через жидкости, проводимые Фарадеем, дали представление об электричестве как отдельных единичных зарядах.

Величины этих зарядов были определены при изучении прохождения электрического тока через газы. Открытие самопроизвольного распада атомов привело к представлению о сложности атома. Открытие ядер атома дало возможность Резерфорду в 1911 году построить одну из первых моделей строения атома.

Датский физик Нильс Бор 28 февраля 1913 года предложил свою теорию строения атома, в которой электрон в атоме не подчиняется законам классической физики. Согласно этой теории электрон вращается вокруг атома по строго стационарным круговым орбитам. Бор ввел понятие квантового соотношения между радиусом орбиты и скоростью электрона.

Впоследствии теория Бора была дополнена и переосмыслена. На смену теории Бора пришла квантовая модель строения атома.

Изобретение нейлона

Изобретатель нейлона Уоллес Хьюм Каротерс membra.ru

Американский химик Уоллес Хьюм Каротерс из центральной лаборатории фирмы «Дюпон де Немур» в Уилмингтоне в 1934 году синтезировал полиамидную смолу. 28 февраля 1935 года на её основе Каротерс с группой химиков из этой же лаборатории создал новое синтетическое волокно.

Это первое в мире синтетическое волокно получило название нейлон. Работы по дальнейшей разработке волокна продолжались. Но 29 апреля 1937 года после длительной депрессии, как было заявлено официально, он покончил с собой, выбросившись из окна своей лаборатории. Он так и не увидел триумфального шествия своего детища по миру.

27 октября 1938 года руководители фирмы «Дюпон де Немур» объявили об изобретении нейлона.

А в 1939 году нейлон поступил в продажу в одном из универмагов Вилмингтона в США. Это были первые в мире нейлоновые чулки, ставшие сенсацией. Спустя всего полгода в Нью-Йорке за один только день распродажи было продано 5 миллионов пар этих чулок.

Напомним, днем ранее мы вспоминали овечку Долли и один из старейших университетов.

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