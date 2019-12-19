Rolls-Royce создал самый быстрый электросамолет

Самолет должен развивать скорость больше 480 км/ч.

Rolls-Royce объявил о создании самого быстрого в мире полностью электрического самолета. Сейчас проходят испытания новаторской электрической двигательной установки, чтобы позволить самолету с нулевым выбросом побить рекорд в конце весны 2020 года.

Читай также: Первый электросамолет с пассажирами потерпел крушение

Самолет является частью инициативы Rolls-Royce под названием ACCEL - сокращение от "Ускорение электрификации полета" и является ключевой частью стратегии Rolls-Royce. В проекте участвует множество партнеров, в том числе производитель электродвигателей и контроллеров YASA, а также авиационный стартап Electroflight. Половина финансирования проекта обеспечивается Институтом аэрокосмических технологий (ATI) в партнерстве с Департаментом бизнеса, энергетики и промышленной стратегии и инновации Великобритании.

"Создание самого быстрого в мире полностью электрического самолета - это не что иное, как революционный шаг в авиации, и мы рады представить проектный самолет ACCEL. Это не только важный шаг на пути к мировому рекорду, но также поможет развить возможности Rolls-Royce и гарантировать, что мы находимся на переднем крае разработки технологий, которые могут сыграть фундаментальную роль в переходе к глобальной экономике с низким уровнем выбросов углерода", - заявил Роб Уотсон, директор Rolls-Royce Electrical.

Был также представлен испытательный планерный корпус ionBird. Самолет будет использоваться для проверки двигательной установки, прежде чем она будет полностью интегрирована в готовую модель. Запланированные тесты в течение следующих нескольких месяцев включают работу двигательной установки на полной мощности, а также ключевые проверки летной годности.

Читай также: В Финляндии провели испытания электросамолета

У ACCEL будет самый энергоемкий аккумулятор, когда-либо собранный для самолета, обеспечивающий достаточно энергии, чтобы питать 250 домов или пролететь от Лондона до Парижа на одной зарядке. Его 6000 батарей упакованы, чтобы минимизировать вес и обеспечить максимальную тепловую защиту. Усовершенствованная система охлаждения обеспечивает оптимальную производительность за счет непосредственного охлаждения батареи во время заряда с высокой мощностью.

Пропеллер приводится в движение тремя осевыми электродвигателями с высокой удельной мощностью. В сравнении с обычной плоскостью лопасти, эти пропеллеры вращаются с более низким числом оборотов в минуту, что обеспечивает стабильный и намного тихий полет. В совокупности они будут выдают более 500 лошадиных сил.

Напомним, ранее сообщалось, что Airbus создал полностью электрический гоночный самолет.