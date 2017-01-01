Airbus создал полностью электрический гоночный самолет

Самолет может разгоняться до 483 км/час.

Сегодня электротранспорт развивается какими-то сумасшедшими темпами. И еще лет пять назад о подобном нельзя было даже мечтать. Легковыми электромобилями уже никого не удивить, а электрогрузовики спокойно и практически на равных с обычными машинами способны перевозить грузы. Ведутся и разработки в сфере создания электросамолетов. Но самую, пожалуй, интересную разработку в данной сфере представили специалисты компании Airbus — электрический гоночный самолет.

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Для начала стоит заметить, что почти все электрические самолеты, разрабатываемые на сегодняшний день, сосредоточены больше на сфере перевозки пассажиров. Однако среди тех, кто интересуется авиацией, есть те, кто наверняка слышали о запланированном соревновании Air Race Е, которое является чем-то вроде аналога знаменитой «Формулы-1», но от мира самолетов. Предполагается, что в Air Race Е примут участие восемь пилотов самолетов, которые должны будут летать по кольцевой трассе на высоте 10 метров и со скоростью в районе 400 километров в час.

Однако в рамках данного чемпионата будут использоваться не совсем обычные летательные средства передвижения. Например, инженеры из Airbus и Ноттингемского университета создали первый в мире полностью электрический гоночный самолет под названием White Lightning («Белая молния»). White Lightning, по словам разработчиков, способен достичь скорости в 483 километра в час, что очень и очень достойный показатель для электросамолета. Но пока что не все так радужно.

Литиевая батарея, мягко говоря, недолговечна, — говорит главный организатор Air Race E Джефф Уокман. White Lightning может летать на больших скоростях всего порядка 5 минут, и еще 10 минут в режиме резервного полета при более низкой мощности двигателя. Самолет и сам турнир — это своего рода «испытательный стенд», который будет способствовать развитию электротранспорта целом и авиаперелетов в частности.

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А как вы относитесь к идее создания электросамолетов? Высказывайте своем мнение в комментариях и в нашем чате в Телеграм. Гоночный турнир Air Race Е должен пройти в начале-середине 2020 года, и некоторые детали о предстоящей гонке, наверняка, появятся в ближайшее время. Например, руководство Air Race E пока не готово назвать другие 7 команд (помимо Airbus), которые будут принимать участие в турнире. Но обещает сделать это «в самое ближайшее время».

Возвращаясь к началу статьи: так зачем же нужны столь быстрые электросамолеты, при учете того, что они еще и летать могут не дольше 5 минут? На самом деле все довольно просто: как правило, в таких аппаратах «обкатывается» масса технологических новинок и процессов производства различных компонентов. И технологические открытия, сделанные здесь, могут перейти в «частный сектор» обычных авиваперевозок. В конце-концов, нечто подобное происходило с автоспортом и автомобилями на бензиновых двигателях, когда технологии, использовавшиеся на гоночном треке, находили свое отражение в автомобилях для массового сегмента рынка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Норвегии протестировали пассажирский электрический самолет.