Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Первый электросамолет с пассажирами потерпел крушение

Комментариев: 0
Самолет совершил аварийную посадку на озеро.
Самолет в озере
Самолет в озере
скриншот видео

Двухместный самолет с электромотором модели Alpha Electro совершил аварийную посадку на озеро у города Арендал в южной части Норвегии. 

Читай также: В Финляндии провели испытания электросамолета

Как сообщает Reuters, самолет был изготовлен компанией Pipistrel, которая принадлежит оператору аэропортов Avinor. В момент авиаинцидента за штурвалом находился глава Avinor Дак Фальк-Петерсен. Пассажиром оказалась норвежская чиновница. 

В комментарии местным СМИ Фальк-Петерсен выразил мнение, что данный инцидент «плохо повлияет» на работу компании. При этом он не уточнил, из-за каких проблем пришлось аварийно посадить самолет.

Полет был совершен в рамках проекта компании Avinor по электризации авиации Норвегии к 2040 году. Двухместный Pipistrel Alpha Electro - это первый в мире ультралегкий самолет серийного производства (его вес всего 472, 5 кг) с электродвигателями. Конструкторы ранее заявляли, что зарядка Alpha Electro в аэропорту занимает один час, в них меньше подвижных элементов, поэтому в отличие от топливных двигателей они реже выходят из строя.

Напомним, ранее Илон Маск заявил, что батареи заменят керосин в самолетах уже через пять лет.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: электросамолет, самолет, Норвегия, крушение, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь