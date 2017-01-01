В Финляндии провели испытания электросамолета

Самолет поднялся в воздух в Хельсинки.

В Хельсинки, Финляндия, электрический самолет Alpha Electro компании Pipistrel выполнил официальный полет. Это, как сообщается на сайте компании, первый полет электрического самолета в Финляндии. Аппарат, в Финляндии зарегистрированный как сверхлегкий, поднялся в воздух в аэропорту Хельсинки-Малми.

Alpha Electro, совершивший полет в Хельсинки, был приобретен Хельсинской ассоциацией электрической авиации.

Самолет на взлетке

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"Это первый шаг навстречу более экологичному будущему финской авиации", - заявил Джанне Васама (Janne Vasama), глава ассоциации, комментируя полет Alpha Electro. Как отмечается, стоимость топлива и стоимость обслуживания — две главные проблемы обычной авиации: электрические же самолеты обходятся в этом смысле намного выгодней.

Матти Ванханен (Matti Vanhanen), председатель комитета по иностранным делам в парламенте Финляндии, также прокомментировал успешный тест электросамолета: "Мы можем предвидеть в скором времени развитие сети электрических летательных аппаратов, которая обеспечит всю страну".