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В Финляндии провели испытания электросамолета

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Самолет поднялся в воздух в Хельсинки.
Испытания самолета
Испытания самолета

В Хельсинки, Финляндия, электрический самолет Alpha Electro компании Pipistrel выполнил официальный полет. Это, как сообщается на сайте компании, первый полет электрического самолета в Финляндии. Аппарат, в Финляндии зарегистрированный как сверхлегкий, поднялся в воздух в аэропорту Хельсинки-Малми.

Alpha Electro, совершивший полет в Хельсинки, был приобретен Хельсинской ассоциацией электрической авиации.

Самолет на взлетке
Самолет на взлетке

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"Это первый шаг навстречу более экологичному будущему финской авиации", - заявил Джанне Васама (Janne Vasama), глава ассоциации, комментируя полет Alpha Electro. Как отмечается, стоимость топлива и стоимость обслуживания — две главные проблемы обычной авиации: электрические же самолеты обходятся в этом смысле намного выгодней.

Матти Ванханен (Matti Vanhanen), председатель комитета по иностранным делам в парламенте Финляндии, также прокомментировал успешный тест электросамолета: "Мы можем предвидеть в скором времени развитие сети электрических летательных аппаратов, которая обеспечит всю страну".

В Финляндии провели испытания электросамолета
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Теги: самолет, Финляндия, видео
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