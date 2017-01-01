Умный дом по-украински: ТОП отечественных решений для интернета вещей

Умные дома уже стали не роскошью, а удобным инструментом управления приборами и техникой, позволяя обезопасить квартиру, дачу или загородный дом.

Что такое умный дом verdict.co.uk

В умном доме используются различные устройства с доступом в интернет для удаленного мониторинга и управления ими. Это и освещение, и отопление, и включение Wi-Fi в нужное время, и просто подогрев чайника, когда вы заходите.

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Такие системы обеспечивают безопасность, комфорт, удобство и энергоэффективность. А управлять такой системой можно со смартфона или компьютера. При этом, являясь частью Интернета вещей (IoT), системы умного дома и устройства часто работают вместе, обмениваясь данными об использовании между собой и автоматизируя большое количество действий, основанных на предпочтениях домовладельцев.

Почти каждый аспект жизни, в котором технологии стали частью домашнего пространства (освещение, посудомоечные машины, роботы-пылесосы и т. д.), нашел своё отражение в экосистеме умного дома. И на сегодняшний день множество компаний предлагают нам ознакомиться не только с их устройствами, которые могут стать потенциальной частью вашего нового умного дома, но также и с целыми системами, которые можно оборудовать с их помощью. Наиболее распространёнными являются, так называемые, базовые комплекты систем умного дома, в которые чаще всего входят контроллер и датчики. Естественно, в дальнейшем эти системы можно расширить самостоятельно, но мы рассмотрим наиболее интересные на сегодняшний день.

Какие решения для умного дома делались в Украине?

Ajax

Система Ajax ajax.systems

Украинская система автоматизации дома в полной мере справляется сразу с несколькими задачами:

обеспечивает комфорт и удобство в управлении жизнеобеспечением помещения;

гарантирует безопасность жилья в полной мере, контролируя границы объекта на предмет взлома, а также электрическую, пожарную, газовую и другие возможные угрозы для дома.

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Оборудование Ajax работает на защищенной двусторонней радиосвязи собственной разработки и имеет полную автономность от электросети благодаря резервному источнику питания.

Достоинства:

простой монтаж;

беспроводной канал связи между системными элементами;

обширная зона действия сигнала (до 2000 м);

наличие защиты от снятия любого из датчиков (бампера);

доступ других пользователей (полный или частичный);

автономная работа хаба от аккумулятора (до 16 часов);

Wi-Fi и GSM-связь;

разнообразие способов информирования пользователя (звонок, SMS, Push-сообщения);

умная розетка показывает расход электроэнергии (с учетом подключенных приборов), автоматически отключается при перепадах напряжения;

установка по QR-коду и управление с помощью смартфона (iOS, Android);

подключение до 100 устройств;

наличие тревожной кнопки на пульте (брелке);

невысокая стоимость комплекта (от 200$).

bron

Система bron bron.ua

Устройства bron разработаны и производятся в Украине. Компания производит комплексную систему для «умного» дома. Это беспроводная платформа; все ее элементы (в том числе и система перекрытия воды) могут работать в автономном режиме в случае отключения электричества.

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В состав bron входят:

интеллектуальная камера, транслирующая видео в режиме реального времени;

датчик движения, защищенный от ложных срабатываний;

датчик протечки и комплекс перекрытия воды;

реле (для управления газовым котлом или, например, гаражными воротами);

климатический датчик, контролирующий температуру и уровень влажности в

помещении;

датчики дыма и газа;

датчики открытия дверей и окон, которые уведомляют пользователя в случае

взлома;

«умная» розетка, которая защищает технику от перенапряжения.

Bron не только обеспечивает безопасность пользователя, но и а снижает затраты на

коммунальные услуги. Доступ ко всему функционалу

экосистемы можно получить с помощью одного приложения.

PetCube

PetCube petcube.com

Наиболее яркий украинский стартап по интернету вещей - это PetCube. Создавался проект как устройство для игры с домашними животными. Все было просто: встроенная в компактный бокс лазерная указка позволяет через интернет играть с животным, оставшимся дома.

А причем тут интернет вещей? Инвесторы увидели в этом проекте уникальную экосистему, похожую на социальную сеть для хозяев, которые играют с питомцами и обмениваются опытом.

Сейчас в арсенале PetCube есть интерактивные камеры, с помощью которых можно не только следить за питомцем, но и разговаривать с ним, а также умные кормушки с доступом к IoT.

Напомним, ранее сообщалось, что создан самый умный дом в мире.