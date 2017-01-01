LG запатентовала раздвижной смартфон

У этого телефона раздвигается экран.

В этом году мы увидели множество концепций складных телефонов. Samsung и Huawei лидируют в этом направлении, Motorola немного позади, но также с выходом RAZR приближается к лидерам. В начале этого года LG предложила свою концепцию в лице смартфона LG G8X ThinQ, устройства, в котором использовался второй дисплей, имитирующий складной телефон. Однако, похоже, что у LG в запасе имеются и другие идеи, позволяющие включиться в гонку "гибких" смартфонов.

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В новом патенте LG использует совершенно иной подход ко всей концепции складывающихся телефонов, поскольку сам телефон, похоже, не совсем складывается. Вместо этого компания сделала то, что по сути является смартфоном с расширяемым дисплеем. Телефон в целом выглядит как стандартный смартфон, но дисплей можно выдвигать в обе стороны, что делает дисплей шире. Соотношение сторон больше напоминает электронную книгу, либо планшет, чем смартфон.

Хотя это очень интересная концепция, она все еще находится на ранней стадии разработки. Мы можем предположить, что дополнительный дисплей скрывается по бокам корпуса, но не ясно, куда будут помещаться на устройстве камеры, датчики или другие важные части смартфона. Кроме того, не известен и потенциальный производитель, который сможет наладить изготовление такого устройства, а также комплектующих для него.

Потребители уже смогли увидеть три совершенно разных варианта смартфонов с гибкими дисплеями - это Samsung Galaxy Fold, Huawei Mate X и Motorola Razr. Теперь у компании LG появился совершенно другой подход, и будет очень интересно посмотреть, что из этого получится. Остаётся надеяться, что мы сможем увидеть прототип на CES. Особенно если учесть, что данное устройство, если верить имеющейся информации, находится в разработке уже довольно давно.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi запатентовала смартфон-раскладушку.