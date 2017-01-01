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Motorola показала смартфон-раскладушку с гибким экраном

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Также у смартфона есть дополнительный экран.
Razr
Razr

Motorola наконец представила первый в истории смартфон-раскладушку с гибким экраном — Razr. Концептуально это перезапуск легендарной раскладушки середины нулевых.

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Но сравнивать две модели, конечно, нельзя. Версия 2019 года получила 6,2-дюймовый экран с соотношением сторон 21:9. Помимо основного дисплея смартфон имеет внешний вспомогательный диагональю 2,7 дюйма. С его помощью можно отвечать на сообщения, производить бесконтактную оплату, управлять музыкой, делать селфи и использовать Google Assistant.

Корпус Motorola Razr изготовлен из нержавеющей стали и защищённого стекла 3D Gorilla Glass. Шарнир с нулевым зазором позволяет уберечь экран от попадания пыли и мусора. Кроме того, устройство имеет защиту от воды, а точнее от брызг. Погружать его в жидкость целиком всё-таки нельзя.

Работает смартфон на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 710, имеет 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Основная камера у аппарата представлена одним датчиком на 16 Мп, внутренняя — датчиком на 5 Мп. Как пишет The Verge, устройство будет выпущено с Android 9 Pie «из коробки». Стоимость его составит $1500.

Продажи Motorola Razr 2019 начнутся в декабре в некоторых странах Европы.

Напомним, ранее сообщалось, что Motorola изобрела самовосстанавливающееся стекло для смартфонов.

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Теги: RAZR, Motorola
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