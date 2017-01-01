Samsung запатентовал чехол с ушами

Чехол для смартфонов имеет вид человеческих ушей.

Компания Samsung Electronics запатентовала новую идею чехла для смартфонов. Патент был опубликован на днях с шокирующими схематичными иллюстрациями.

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Патент описывает смартфон с «человеческими ушами». Это не опечатка, речь, действительно, о «человеческих ушах». Смартфон получает по забавному уху с правой и левой стороны, если держать устройство горизонтально.

Назначение подобного изобретения пока остаётся загадкой и неясно из краткого описания. Как видно на иллюстрации, на месте одного «ушного канала» располагается отверстие, что оставляет доступ к разъёму 3,5 для наушников. Чехол напоминает по виду геймпад, но не видно соответствующих элементов управления.

«Уши» также предоставляют удобный захват при просмотре видео и, возможно, такой чехол будет предназначен для детей. Согласно другому предположению, чехол предназначен для высококачественной записи звука в стереоформате с двух микрофонов.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung запатентовал планшет с гибким экраном.