Выпуск складного смартфона Huawei Mate X отложили

Продажи должны были начаться на этой неделе.

Компания Huawei планировала, наконец, начать продажи своего долгожданного складного смартфона Huawei Mate X с гибким экраном 15 ноября. Однако окончательный выпуск новинки снова отложен.

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Об этом сообщила китайская интернет-компания NetEase. Новых сроков старта продаж, также как и причины задержки, пока не сообщаются.

В конце октября Huawei провела в Китае мероприятие, посвященное местному запуску складного смартфона Huawei Mate X. Тогда сообщалось, что он поступит в продажу 15 ноября по цене около 2400 долларов за младшую версию на базе Kirin 980 с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти. Европейский запуск уже тогда был под вопросом.

Изначальная презентация Huawei Mate X состоялась в феврале на выставке MWC 2019 в Барселоне. Тогда его планировали выпустить летом, но после провала с первоначальным запуском Samsung Galaxy Fold компания решила отложить Huawei Mate X, чтобы доработать устройство.

Напомним, ранее Huawei назвала дату продаж своих складных смартфонов.