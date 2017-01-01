Xiaomi запатентовала смартфон-раскладушку
На сайте Государственного управления по делам интеллектуальной собственности КНР (CNIPA) появилась информация о новом смартфоне Xiaomi, оснащённом гибким дисплеем.
Читай также: Xiaomi запатентовала обратный вырез для смартфонов
На этот раз речь идёт об аппарате вертикального складывания. Иными словами, по конструкции устройство напоминает классические раскладушки с шарнирным соединением в центральной части.
На иллюстрациях видно, что экран не имеет ни выреза, ни отверстия. Над дисплеем располагаются двойная фронтальная камера, динамик и некий дополнительный датчик.
В сложенном состоянии пользователи получат доступ к вспомогательному внешнему дисплею, который сможет отображать уведомления и полезную информацию.
В тыльной части корпуса расположится двойная основная камера с вертикальной ориентацией модулей. Между двумя оптическими блоками будет размещена светодиодная вспышка.
Изображения также говорят о том, что в сложенном виде корпус смартфона будет иметь практически квадратную форму.
Впрочем, пока Xiaomi лишь патентует аппарат с описанной конструкцией. О возможности выпуска его коммерческой версии ничего не сообщается.
Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi запатентовала дырявые экраны с несколькими отверстиями.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил