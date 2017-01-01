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Xiaomi запатентовала смартфон-раскладушку

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Также смартфон получит дополнительный дисплей.
Изображение смартфона
Изображение смартфона
russia-xiaomi.ru

На сайте Государственного управления по делам интеллектуальной собственности КНР (CNIPA) появилась информация о новом смартфоне Xiaomi, оснащённом гибким дисплеем.

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На этот раз речь идёт об аппарате вертикального складывания. Иными словами, по конструкции устройство напоминает классические раскладушки с шарнирным соединением в центральной части.

На иллюстрациях видно, что экран не имеет ни выреза, ни отверстия. Над дисплеем располагаются двойная фронтальная камера, динамик и некий дополнительный датчик.

В сложенном состоянии пользователи получат доступ к вспомогательному внешнему дисплею, который сможет отображать уведомления и полезную информацию.

В тыльной части корпуса расположится двойная основная камера с вертикальной ориентацией модулей. Между двумя оптическими блоками будет размещена светодиодная вспышка.

Изображения также говорят о том, что в сложенном виде корпус смартфона будет иметь практически квадратную форму.

Впрочем, пока Xiaomi лишь патентует аппарат с описанной конструкцией. О возможности выпуска его коммерческой версии ничего не сообщается. 

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi запатентовала дырявые экраны с несколькими отверстиями.

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Теги: Xiaomi, смартфон, патент, складной смартфон
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