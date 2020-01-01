День в истории: 30 августа - Земля Франца-Иосифа и Opera

В этот день, 30 августа, произошли такие события.

День рождения Резерфорда

Эрнест Резерфорд indicator.ru

Эрнест Резерфорд (англ. Ernest Rutherford) родился 30 августа 1871 года в Спринг-Грув (Новая Зеландия). Окончил Кентерберийский колледж и к 23 годам получил степени бакалавра гуманитарных и естественных наук, магистра гуманитарных наук. А через год был направлен на обучение в Кембриджском университете в Англии, где он провел 3 года как студент-исследователь под руководством Дж.Томсона, одного из ведущих ученых того времени.

В 1898 году Резерфорд стал профессором физики Макгильского университета в Канаде, а в 1907 году вернулся в Англию, чтобы возглавить физический факультет Манчестерского университета. В 1919 году Резерфорд вернулся в Кембридж, на этот раз как директор Кавендишской лаборатории, и оставался на этом посту до конца жизни.

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В каждой из трех областей науки, которыми занимался Резерфорд – радиоактивность, атомная и ядерная физика, – он сделал фундаментальные открытия, заложившие основы современного учения о радиоактивности и теории строения атома.

В 1899 году он открыл Альфа– и Бета-излучения, и через год ввел понятие периода полураспада. В 1903 году вместе с Ф.Содди разработал теорию радиоактивного распада, которую обосновал экспериментально, и установил закон превращений радиоактивных элементов. Доказал, что Альфа-излучение – это поток положительно заряженных частиц, а затем установил закон рассеяния Альфа-частиц на атомах различных элементов (формула Резерфорда).

Эти эксперименты привели его в 1911 году к созданию новой модели строения атома – планетарной. Вскоре Резерфорд выдвинул идею об искусственном превращении атомных ядер, которую в 1919 году первым подтвердил экспериментально.

Резерфорд – лауреат Нобелевской премии по химии (1908) за исследования по превращению элементов и химии радиоактивных веществ, член многих академий наук и научных обществ, член Лондонского королевского общества и его президент в 1925-1930 годах.

Эрнест создал большую школу физиков, среди его учеников О.Ган, Г.Мозли, Дж.Червик, Д.Хевеши. У него учились известные советские физики П.Капица, Ю.Харитон и др. Награжден «Орденом за заслуги», медалями Румфорда и Копли, в 1931 году стал пэром Англии, получив титул лорда Нельсона.

Эрнест Резерфорд считается величайшим физиком-экспериментатором 20 века. Он является центральной фигурой в познаниях в области радиоактивности, а также ученым, положившим начало ядерной физике. Помимо своего огромного теоретического значения его открытия получили широкий спектр применения: ядерное оружие, атомные электростанции, радиоактивные исследования и т.д.

Умер Эрнест Резерфорд 19 октября 1937 года в Кембридже, не дожив всего нескольких лет до открытия деления урана немецкими физиками О.Ганом и Л.Майтнером. Был похоронен в Вестминстерском аббатстве неподалеку от могил И.Ньютона и Ч.Дарвина.

Открыт необитаемый арктический архипелаг, названный Землей Франца-Иосифа

Земля Франца-Иосифа youtube.com

В 1872 году австрийская экспедиция под руководством Карла Вейпрехта и Юлиуса Пайера на парусно-паровом судне «Тегетгофф» отправилась на поиски Северо-восточного прохода – кратчайшего морского пути между Европейской частью России и Дальним Востоком. Однако корабль был затёрт льдами к северо-западу от Новой Земли, а 30 августа 1873 года причалил к берегам неизвестной земли, которая оказалась обширным архипелагом.

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Ученые дали новооткрытой земле имя австрийского императора Франца Иосифа I. В 1873 году они исследовали южную часть архипелага, а весной 1874 года пересекли его весь с юга на север на санях и составили первую карту.

В 1895–1897 годах англичанин Фредерик Джексон произвёл ряд важных обследований южной, средней и юго-западной частей архипелага, оказавшегося состоящим из гораздо более значительного числа островов, нежели предполагали раньше, но меньших размеров сравнительно с обозначенными на карте Пайера.

В 1936 году на острове Рудольфа была создана база первой советской воздушной экспедиции на Северный полюс, а на острове стала действовать полярная станция.

Создание браузера Opera

Первый браузер Opera wikipedia.org

В 1992 году Йон Стефенсон фон Течнер и Гейр Иварсёй входили в исследовательскую группу компании Televerket (Норвежская национальная телефонная компания, сейчас носит название Telenor). Они принимали участие в разработке комплекса ODA — стандартизированной системы сбора, хранения документации, изображений и другой информации. Разработанная система не нашла широкого распространения, и вскоре работы по ней были заморожены. Эта же исследовательская группа запустила первый норвежский сервер и «домашнюю страничку» в 1993 году.

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Наиболее распространённый в то время браузер NCSA Mosaic имел достаточно примитивную структуру и не обеспечивал достаточный уровень эффективности. Поэтому группа исследователей предложила компании Televerket разработать собственный браузер, более адаптированный к различным веб-стандартам. Руководство Televerket поддержало разработку, и в конце 1993 года вышел первый работающий прототип.

Когда в 1994 году Televerket была приобретена государством, фон Течнеру и Иварсёю было позволено продолжать разработку браузера на собственные средства. В 1995 году Televerket была переименована в Telenor. 30 августа 1995 года фон Течнер и Иварсёй создали компанию Opera Software, которая продолжила разработку браузера. Этот день разработчики считают «днём рождения» Opera.

Напомним, днем ранее мы вспоминали изобретение мотоцикла и испытание ядерной бомбы СССР.