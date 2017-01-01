День в истории: Изобретение мотоцикла и испытание ядерной бомбы СССР

В этот день, 29 августа, произошли такие события.

Изобретение мотоцикла

Модель мотоцикла Даймлера news2.ru

Инженер Готлиб Даймлер поначалу работал в фирме Отто, где с 1872 года занимался созданием двигателя внутреннего сгорания. Десять лет спустя вместе с коллегой Вильгельмом Майбахом он основал собственную фирму.

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К 1885 году двигатель Даймлера прошёл стадию исследований и был готов к использованию. Оставалось лишь найти подходящую машину для его установки. Самым простым вариантом оказалось использовать для этого велосипед, который 29 августа 1885 года был запатентован как «керосиновая повозка для верховой езды Даймлера» (нем. Daimler Petroleum Reitwagen).

Однако сам изобретатель так и не собрался воплотить свою идею в жизнь, но это сделал его сын - Адольф Даймлер.

Велосипед с деревянной рамой и ременной передачей, массой 50 кг, с одноцилиндровым бензиновым двигателем, рабочим объёмом 264 куб.см имел мощность 0,5 л.с. Колёса его были с железными ободами и деревянными спицами. Первым решил прокатиться Майбах. Деревянный прадедушка мотоцикла отправился в дорогу со скоростью 12 км/ч. Возвращения Даймлеры ждали долго, и вот наконец Майбах появился, заглушил мотор, завел мотоцикл на место и вздохнул: «Это не машина, это костедробилка. Я вас поздравляю!».

И все же новый вид транспорта оказался довольно удачным и уже в первом своём варианте очень походил на современный мотоцикл, так как основывался на компоновочных принципах, оставшихся незыблемыми до наших дней. Впервые публично он был продемонстрирован в ноябре.

Первое испытание ядерной бомбы СССР

Испытание ядерной бомбы tambovtoday.ru

В декабре 1946 года в СССР был запущен первый (экспериментальный) атомный реактор, для работы которого потребовалось 45 тонн урана. Для запуска промышленного реактора, требовавшегося для получения плутония, было нужно еще 150 тонн урана, которые были накоплены только к началу 1948 года.

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Испытательные пуски реактора начались 8 июня 1948 года под Челябинском, но в конце года произошла серьёзная авария, из-за которой реактор был остановлен на 2 месяца. При этом была произведена ручная разборка и сборка реактора, в процессе которой облучились тысячи человек, включая участвовавших в ликвидации аварии членов руководства советского атомного проекта Игоря Курчатова и Авраамия Завенягина.

10 килограммов плутония, необходимых для изготовления аналога американской атомной бомбы, были получены в СССР к середине 1949 года.

29 августа 1949 года первая советская атомная бомба, являвшаяся копией американской плутониевой бомбы, взорванной в Нагасаки, успешно прошла испытание на Семипалатинском полигоне. Руководителям работ Лаврентию Берии и Игорю Курчатову были присуждены звания Почетный гражданин СССР.

Ряд учёных, участвовавших в проекте – Курчатов, Флёров, Харитон, Хлопин, Щелкин, Зельдович, Бочвар, а также Николаус Риль, стали Героями Социалистического труда. Все они были удостоены Сталинских премий, а также получили дачи под Москвой и автомобили «Победа», а Курчатов – автомобиль «ЗИС». Звание Героя Соцтруда получили также - один из руководителей советской оборонки Борис Ванников, его заместитель Первухин, замминистра Завенягин, а также ещё 7 генералов МВД, руководивших атомными объектами. Руководитель проекта Берия был награждён орденом Ленина.

Международный день действий против ядерных испытаний

Международный день действий против ядерных испытаний 24.kz

Международный день действий против ядерных испытаний (International Day Аgainst Nuclear Tests) утвержден на 64-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в декабре 2009 года (резолюция 64/35). Дата, отмечаемая 29 августа, призвана активизировать усилия ООН, государств мира, межправительственных и неправительственных организаций в деле прекращения ядерных испытаний. Это необходимое условие для создания безопасного мира.

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В преамбуле соответствующей резолюции Генеральной ассамблеи подчеркивается: нужно «положить конец ядерным испытаниям с тем, чтобы предотвратить их опустошительные и пагубные последствия для жизни и здоровья людей». Также она призывает к более активному просвещению и информированию людей «о последствиях испытательных взрывов ядерного оружия и любых других ядерных взрывов и необходимости их прекращения как одному из средств достижения цели построения мира, свободного от ядерного оружия».

С инициативой же принятия этой резолюции, имеющей большое число авторов и соавторов, выступила Республика Казахстан, которая предложила и дату Дня, с тем чтобы отметить закрытие в этот день в 1991 году Семипалатинского ядерного полигона.

С середины 20 века - со времени начала испытаний ядерного оружия - их было проведено почти две тысячи. Опустошительным последствиям испытаний для жизни людей, не говоря уже о радиоактивных осадках от атмосферных испытаний, уделялось мало внимания. Опыт и история продемонстрировали нам ужасные и трагические последствия испытаний ядерного оружия, особенно тогда, когда они выходили из-под контроля, а современное ядерное оружие является гораздо более мощным и разрушительным.

В мае 2010 года все государства участники Договора о нераспространении ядерного оружия обязались взаимодействовать с тем, чтобы стремиться к безопасности в мире, свободном от ядерного оружия, и охарактеризовали установление запрета на ядерные испытания как «жизненно важную задачу».

Договор был открыт для подписания и ратификации в 1996 году. Сейчас, по мнению ООН, настало время для того, чтобы страны, которые еще не подписали и не ратифицировали его, сделали это как можно скорее.

В настоящее время все южное полушарие планеты уже практически стало зоной, свободной от ядерного оружия в силу региональных договоров: договора Раротонга, охватывающего южную часть Тихого океана; Пелиндабского договора, охватывающего Африку; Бангкокского договора, охватывающего Южную Азию, и договора Тлателолко, охватывающего Латинскую Америку и Карибский бассейн.

Напомним, днем ранее мы вспоминали Шестой спутник Сатурна и извержение Кракатау.