День в истории: 21 апреля - Вторая посадка на Луну и радиация на орбите

В этот день, 21 апреля, произошли такие события.

День рождения Флемминга

Вальтер Флемминг wikimedia.org/

Вальтер Флемминг родился в городе Заксенберг (ныне Шверин), был пятым ребёнком и единственным сыном в семье психиатра Карла Фридриха Флемминга и его второй жены Огюст Винтер. Он закончил гимназию в Шверине, где познакомился со своим лучшим другом на всю жизнь — Генрихом Зайделем. Флемминг учился медицине в Геттингене, Тюбингене, Берлине и закончил обучение в Ростоке в 1868 году.

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Во время франко-прусской войны 1870—1871 годов был призван на службу как военный врач. В 1873—1876 годах работал преподавателем в Пражском университете (тогда немецком) . После отказа в профессором звании в Кенигсбергском университете в 1876 году он стал профессором анатомии в университете Киля, где он занимал пост директора анатомическом институте до самой смерти.

В 1879 году он был избран членом академии Леопольдина. Современники описывают Флемминга как неконфликтного и миролюбивого человека, в связи с мягкостью его характера он был популярен среди его студентов. В конце жизни он страдал некоторыми неустановленными до конца неврологическими расстройствами, из-за которых был вынужден преждевременно оставить преподавание. Он умер в возрасте 62 года в Киле.

Флемминг является основателем цитогенетики, автором фундаментальной книги «Zellsubstanz, Kern und Zelltheilung», с публикацией которой зачастую связывают открытие хромосом. Ввёл термин «амитоз» в 1882 году.

Авария спутника с ядерной установкой

Система Транзит wikimedia.org/

Система Транзит начала разрабатываться в США в 1958 году. Разработка спонсировалась ВМФ, а велась совместно агентством DARPA и Лабораторией Прикладной Физики университета Джона Хопкинса, под руководством доктора Ричарда Кершнера (англ. Richard Kirschner). Координаты рассчитывались на основе приёма и выделения доплеровского сдвига частоты передатчика одного из 6-7 навигационных космических аппаратов. При этом последний находился в поле видимости в течение примерно 40 мин. В сентябре 1959 года на орбиту выведен первый навигационный искусственный спутник этой системы Transit 1A. Этот спутник не смог достичь орбиты. Второй спутник Transit 1B был успешно запущен 13 апреля 1960 года, с помощью ракеты-носителя Thor-Ablestar. Первые успешные тесты системы прошли в 1960-м году, а в 1964 году она вступила в эксплуатацию, для обеспечения навигации американских атомных ракетных подводных лодок класса «Джордж Вашингтон» и навигационное обеспечение пуска с этих лодок баллистических ракет «Поларис». Масса НКА — 56 кг. Рабочие частоты 400 и 150 МГц. Недостатком системы был охват не всей территории Земли и ограниченное время доступа к системе.

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Определение координат базировалось на эффекте Доплера. Спутники вращались по известной траектории, вещали на известной частоте. До приемника же доходил сигнал несколько другой частоты (в этом и есть суть эффекта). По смещению частот сигналов от нескольких спутников высчитывалось местоположение. Спутники позволяли определять местоположение в каждой точке земного шара каждые полтора часа с точностью до 200 метров.

21 апреля 1964 года при неудачной попытке запуска американского навигационного спутника Транзит-5В с ядерной энергетической установкой SNAP-9A на борту, находившиеся в ней 950 граммов плутония-238 рассеялись в земной атмосфере, вызвав существенное повышение естественного радиационного фона.

Спутниковая система Transit просуществовала до 1996 года.

Вторая посадка на Луну

Миссия Аполлон-16 NASA

Аполлон-16 (Apollo 16) — десятый пилотируемый полёт в рамках американской космической программы Аполлон. Это была вторая, после «Аполлона-15», миссия с акцентом на научные исследования спутника Земли и первая посадка в горной местности Луны.

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Старт «Аполлона-16» был назначен на 17 марта 1972 года. Но из-за поломок механизмов отделения лунного отсека и погрешностей в работе бортовых батарей он был перенесен на 16 апреля.

Старт и полет к Луне прошли нормально, но неисправность запасной системы регулирования тяги двигателя заставила астронавтов задержаться на орбите спутника Луны. В это время на Земле анализировали возможные последствия этой неисправности. Этого времени астронавтам хватило, чтобы они совершили три незапланированных витка. Наконец, через шесть часов посадка была разрешена.

Но участок посадки оказался загроможденным крупными камнями. Потому фактическая точка прилунения лежала в 150 метрах севернее и в 215 метрах западнее расчетной точки – плато Декарта. Плато Декарта не случайно выбрали для посадки пятой лунной экспедиции. Именно здесь предполагалось обнаружить следы вулканической деятельности.

21 апреля 1972 года по лесенке лунного модуля «Орион» спустился человек в неуклюжем белом скафандре. Это был Джон Янг, командир «Аполлона-16». Площадка вокруг лунной кабины была покрыта слоем пыли. Вслед за Янгом спустился и Дьюк. Но тут произошла оказия – Дьюк случайно уронил один прибор. В результате пыль поднялась такая, «как будто взорвалась бомба».

Космический корабль «Аполлон-16» провел на естественном спутнике Земли три дня. После завершения экспедиции экипаж «Аполлона-16» приводнился на Земле 27 апреля 1972 года менее чем в двух километрах от авианосца «Тикондерога», установив новый рекорд точности посадки для «Аполлонов».

Напомним, днем ранее мы вспоминали получение чистого радия и комету Галлея.