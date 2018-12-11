День в истории: Последняя высадка на Луну и день гор
День рождения Брюстера
В 1781 году родился Дейвид Брюстер, шотландский физик.
Изучал теологию в Эдинбургском университете, принял сан священника и стал одним из основателей Свободной шотландской церкви. Был фармацевтом, потом доктором прав и адвокатом; но уже с 1801 года стал заниматься физикой, которой потом - и преимущественно оптике - посвятил свою жизнь. Впоследствии он был профессором физики и, наконец, ректором Эдинбургского университета.
Читай также: День в истории: Первый искусственный спутник и Луна-3
Специализировался на изучении оптических явлений, прежде всего спектральных и поляризационных. Открыл закон, носящий его имя.
В честь Брюстера назван минерал брюстерит - сложный алюмосиликат кальция, стронция, бария.
В 1816 году изобрёл калейдоскоп. Является автором биографии Исаака Ньютона.
В 1830 году ученый был награждён Королевской медалью Лондонского королевского общества.
Внес важный вклад в популяризацию науки, стоял у истоков Британской научной ассоциации.
Высадка миссии Аполлон-17
11 декабря 1972 года Юджин Сернан и Харрисон Шмитт, члены команды «Аполлон-17», совершили шестую и последнюю в XX веке посадку космического корабля на лунную поверхность.
«Челленджер» с Сернаном и Шмиттом на борту совершил посадку в долине Таурус—Литтров , на юго-восточной окраине Моря Ясности . Астронавты оставались на Луне чуть более трех суток, 74 часа 59 минут 40 секунд. За это время они совершили три выхода из корабля общей продолжительностью 22 часа 3 минуты 57 секунд. Было собрано и привезено на Землю 110,5 кг образцов лунной породы.
Международный день гор
11 декабря отмечается Международный день гор (англ. International Mountain Day), установленный по решению 57-й Генеральной Ассамблеи ООН в январе 2003 года (резолюция A/RES/57/245). Но учрежден он был ранее — в 1992 году на Конференции ООН по окружающей среде и развитию, когда была принята Повестка дня на XXI век, глава 13 которой, озаглавленная «Рациональное использование уязвимых экосистем: устойчивое горное развитие», стала вехой в истории развития горных районов. А повышенное внимание к роли гор подтолкнуло Генеральную Ассамблею объявить 2002-й год Международным годом гор, а в следующем году и сегодняшнюю дату.
Читай также: День в истории: Первый сетевой червь и самая большая летающая лодка
Генеральная Ассамблея ООН призвала международное сообщество организовывать в этот день мероприятия на всех уровнях с целью привлечения внимания к проблемам развития горных регионов планеты и необходимости оказания помощи их населению.
В соответствующей резолюции отмечена особая актуальность действий, направленных на устойчивое развитие горных регионов. Русский логотип Международного дня гор Просветительские мероприятия, приуроченные к этому Дню, как правило, включают тематические книжные ярмарки, симпозиумы, лекции и семинары, также проводятся тематические занятия в школах. Общества любителей гор обычно проводят познавательно-развлекательные мероприятия на неделе, включающей 11 декабря.
Напомним, днем ранее мы вспоминали первые нобелевки и календарь майя.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.
Полная версия правил