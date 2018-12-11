День в истории: Последняя высадка на Луну и день гор

В этот день, 11 декабря, произошли такие события.

День рождения Брюстера

Дейвид Брюстер Wikipedia.org

В 1781 году родился Дейвид Брюстер, шотландский физик.

Изучал теологию в Эдинбургском университете, принял сан священника и стал одним из основателей Свободной шотландской церкви. Был фармацевтом, потом доктором прав и адвокатом; но уже с 1801 года стал заниматься физикой, которой потом - и преимущественно оптике - посвятил свою жизнь. Впоследствии он был профессором физики и, наконец, ректором Эдинбургского университета.

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Специализировался на изучении оптических явлений, прежде всего спектральных и поляризационных. Открыл закон, носящий его имя.

В честь Брюстера назван минерал брюстерит - сложный алюмосиликат кальция, стронция, бария.

В 1816 году изобрёл калейдоскоп. Является автором биографии Исаака Ньютона.

В 1830 году ученый был награждён Королевской медалью Лондонского королевского общества.

Внес важный вклад в популяризацию науки, стоял у истоков Британской научной ассоциации.

Высадка миссии Аполлон-17

Wikipedia.org

11 декабря 1972 года Юджин Сернан и Харрисон Шмитт, члены команды «Аполлон-17», совершили шестую и последнюю в XX веке посадку космического корабля на лунную поверхность.

«Челленджер» с Сернаном и Шмиттом на борту совершил посадку в долине Таурус—Литтров , на юго-восточной окраине Моря Ясности . Астронавты оставались на Луне чуть более трех суток, 74 часа 59 минут 40 секунд. За это время они совершили три выхода из корабля общей продолжительностью 22 часа 3 минуты 57 секунд. Было собрано и привезено на Землю 110,5 кг образцов лунной породы.

Международный день гор

11 декабря отмечается день гор Wikipedia.org

11 декабря отмечается Международный день гор (англ. International Mountain Day), установленный по решению 57-й Генеральной Ассамблеи ООН в январе 2003 года (резолюция A/RES/57/245). Но учрежден он был ранее — в 1992 году на Конференции ООН по окружающей среде и развитию, когда была принята Повестка дня на XXI век, глава 13 которой, озаглавленная «Рациональное использование уязвимых экосистем: устойчивое горное развитие», стала вехой в истории развития горных районов. А повышенное внимание к роли гор подтолкнуло Генеральную Ассамблею объявить 2002-й год Международным годом гор, а в следующем году и сегодняшнюю дату.

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Генеральная Ассамблея ООН призвала международное сообщество организовывать в этот день мероприятия на всех уровнях с целью привлечения внимания к проблемам развития горных регионов планеты и необходимости оказания помощи их населению.

В соответствующей резолюции отмечена особая актуальность действий, направленных на устойчивое развитие горных регионов. Русский логотип Международного дня гор Просветительские мероприятия, приуроченные к этому Дню, как правило, включают тематические книжные ярмарки, симпозиумы, лекции и семинары, также проводятся тематические занятия в школах. Общества любителей гор обычно проводят познавательно-развлекательные мероприятия на неделе, включающей 11 декабря.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первые нобелевки и календарь майя.

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