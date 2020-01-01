День в истории: 16 апреля - Полет женщины вокруг земного шара и перелет Ла-Манша

В этот день, 16 апреля, произошли такие события.

Новый взгляд на систему кровообращения в организме человека

Система кровообращения по Гарвею kardiomag.com

16 апреля 1618 года Уильям Гарвей, известный английский ученый и врач, организовал публичную лекцию в Лондоне. В этой лекции он впервые изложил свое видение систем кровообращения в организме человека, а также других теплокровных животных.

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Он рассказал о том, что провел ряд опытов и экспериментов, которые позволили ему сделать ряд наблюдений. Он вычислил, что кровь движется по кругу, вернее, по двум кругам: малому – через легкие и большому – через все тело.

После этого выступления десятью годами позднее, в 1628 году, Гарвей опубликовал «Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных».

Этот труд стал классическим. Он перечеркнул существующие до этого представления о кровообращении, базирующиеся на воззрениях античного корифея медицины Клавдия Галена.

Античный медик Гален жил во 2 веке нашей эры. Он создал первую в истории физиологии теорию кровообращения, по которой считалось, что кровь образуется в печени из пищи и движется по венам, слепо заканчивающимся в органах, и что артериальная и венозная кровь — жидкости суть разные, и коль первая «разносит движение, тепло и жизнь», то вторая призвана «питать органы». Это представление и было опровергнуто открытием Гарвея.

И хотя оно было встречено шквалом критики со стороны ученых, придерживавшихся взглядов Галена, но, тем не менее, открытие кровообращения Гарвеем было признано еще при его жизни другими учеными - Декартом, Шлегелем, Пеке и другими.

Перелет женщины через Ла-Манш

Гарриет Куимби historynet.com

Гарриет Куимби была одной из первых американских лётчиков и сценаристом фильмов. В 1911 году Аэроклубом Америки она была удостоена сертификата U.S. Pilot’s, став первой женщиной, которая получила лицензию пилота в Соединенных Штатах.

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16 апреля 1912 года Куимби вылетела из Дувра в Кале. Спустя 59 минут она совершила посадку в 40 км от Кале на пляже в Hardelot-Plage, Pas-de-Calais, став таким образом первой женщиной, перелетевшей через Ла-Манш.

Её достижению уделялось мало внимания в СМИ, поскольку днём раньше произошла гибель Титаника и всё внимание СМИ и общественности было приковано к этому событию.

Полет вокруг земного шара

Джеральдина Мок Smithsonian Institution

- Как скучно сидеть дома, - вздохнула жена за ужином.

- Так садись в самолет и лети вокруг света, - пошутил муж, даже не подозревая, чем все обернется.

Через несколько месяцев семья провожала в дальнее путешествие отчаянную маму – Джерри (Джеральдину) Мок.

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Тут, конечно, нужно знать предысторию. У семьи Мок уже много лет был собственный одномоторный самолет «Сессна», на котором они летали в отпуск. Да и Джерри уже была опытным пилотом.

Спонсором затеи стала местная газета: выделили 10 тысяч долларов в счет гонораров за будущие репортажи из кругосветки. Военные летчики помогли «этой сумасшедшей» составить план посадок. Свекровь согласилась посидеть с сыновьями и трехлетней дочкой. Окончательно азарт Джеральдины раскочегарила новость о том, что у нее есть соперница – француженка, тоже вылетающая в кругосветку! Маршрут у француженки был длиннее, но самолет помощнее. Однако подобные мелочи Джерри никогда не пугали.

Когда летела над Бермудским треугольником, вырубило радио. Потом пришлось целую неделю отсиживаться на необитаемом острове, пока наладится погода. Под Каиром по ошибке села на военный аэродром. Вояки долго не могли поверить, что Джерри – пилот. Зато потом устроили ей экскурсию на верблюдах вокруг Сфинкса.

Все это время ее муж добросовестно строчил репортажи от имени “летающей домохозяйки“ (это Джерри сама так себя назвала) и держал в курсе дел конкурентки. Обстоятельства сложились в пользу Мок: француженке всю дорогу мешала непогода и поломки, и она уступила по времени американке.

Мок приземлилась в Западной Германии 16 апреля, став первой женщиной, совершившей полёт вокруг земного шара.

За месяц Джерри установила сразу семь женских летных мировых рекордов. Спустя пять лет выпустила книгу о главном путешествии своей жизни.

Напомним, днем ранее мы вспоминали рождение да Винчи и первый прото-вертолет.