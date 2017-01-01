День в истории: Изобретение мышки и гипертекста

В этот день, 9 декабря, произошли такие события.

День рождения Шееле

Карл Шееле wikipedia.org

В 1742 году родился Карл Вильгельм Шееле, шведский химик, первооткрыватель кислорода.

Шееле принадлежит открытие множества неорганических и органических веществ. В 1774 году он показал, что пиролюзит, считавшийся ранее разновидностью магнитного железняка, представляет собой соединение неизвестного металла. Тогда же при взаимодействии соляной кислоты и пиролюзита при нагревании был впервые получен хлор. Позже им были получены триоксид молибдена (1778) и триоксид вольфрама (1781) из природных минералов молибденита и тунгстена (шеелита). В 1779 году действием свинцового глёта на растительные и животные жиры Шееле впервые получил глицерин.

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Им также открыты тетрафторид кремния (1771), оксид бария (1774), мышьяковистый водород (1775), винная (1769), кремнефтористоводородная, фтороводородная (1771), мышьяковая (1775), щавелевая, мочевая (1776), молочная (1780), синильная (1782) кислоты.

В 1769 году Шееле разработал способ производства фосфора из золы, образующейся при обжиге костей. В 1774 году Шееле выделил в свободном виде марганец и оксид бария; детально описал свойства хлора. В 1775 году открыл мышьяковистый водород и мышьяковую кислоту, в 1777 году получил и исследовал сероводород и другие сернистые соединения. В 1777 году одновременно с Феличе Фонтана он обнаружил способность свежепрокаленного древесного угля поглощать газы. В труде «Химический трактат о воздухе и огне» Шееле описал получение и свойства «огненного воздуха» и указал, что атмосферный воздух состоит из двух «видов воздуха»: «огненного» — кислорода и «флогистированного» — азота.

Шееле первым получил и исследовал перманганат калия KMnO4 — всем известную «марганцовку», которая теперь широко применяется в химических экспериментах и в медицине, открыл сероводород.

Курьезная страсть Шееле пробовать на вкус всё, с чем он имел дело (по другим сведениям, в те годы при описании вещества необходимо было в обязательном порядке указывать его вкус и запах), стоила ему жизни. В 1786 году его нашли мёртвым на своем рабочем месте в окружении массы ядовитых реактивов в день его свадьбы (он так и не успел жениться); некоторые источники приписывают его смерть синильной кислоте.

День рождения Бертолле

Клод Бертолле wikipedia.org

В 1748 году родился Клод Луи Бертолле, французский химик.

Основные исследования Бертолле относятся к неорганической химии, химии растворов и сплавов. Он установил состав аммиака (1785), болотного газа (1786), синильной кислоты (1786), сероводорода(1788). Открыл соли хлорноватистой и хлорноватой кислот (1786), в частности, хлорат калия («бертолетова соль»); открыл (1788) нитрид серебра («бертолетово гремучее серебро»). В 1787 Бертолле описал метод окислительно-восстановительного титрования. Занимался также прикладной химией (например, крашением ткани); первым применил хлор для отбеливания бумаги и тканей.

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Как все современники, Бертолле начинал научную деятельность, опираясь на теорию флогистона; после 1785 перешел на позиции кислородной теории. В 1786—1787 он вместе с А. Л. Лавуазье, Л. Б. Гитоном де Морво и А. Ф. Фуркруа разработал новую химическую номенклатуру и классификацию тел. Совместно с Лавуазье и другими учеными основал (1789) журнал «Annales de chimie».

На основании наблюдений за процессами выпадения осадков из растворов Бертолле пришел к выводу о зависимости направления реакций и состава образующихся соединений от массы реагентов и условий протекания реакций. Эти взгляды он высказал в своем «Опыте химической статики» (1803), в котором утверждал, что элементы могут соединяться друг с другом в любых пропорциях в зависимости от массы реагирующих веществ.

Показ компьютерной мыши и гипертекста

9 декабря 1968 года в городе Сан-Франциско состоялась Единая осенняя компьютерная конференция, и именно на ней произошло событие, которое позже окрестили “Мать всех демонстраций“. Главным действующим лицом этой демонстрации стал Дуглас Энгельбарт со своими коллегами. Они представили на суд широкой публике свой проект прообраза персональных компьютеров и будущей веб-среды.

Дуглас Энгельбарт lenta.ru

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С самого начала всем было понятно, что на этой презентации будет представлено что-то необычное, что-то что изменит мир технологий навсегда. Энгельбарт в самом прекрасном расположение духа поднялся на сцену, на голове у него были надеты наушники с микрофоном. Он сел перед демонстрационным экраном за рабочий стол, на котором кроме клавиатуры лежало еще какое-то непонятное устройство. Вся его демонстрация была посвящена тому, как по его мнению будет выглядеть работа с компьютером в будущем. Первую часть демонстрации он посвятил новым возможностям работы с текстовыми документами. Он изменял размер текста от огромного до очень маленького, при этом текст в верхней части экрана можно было не трогать, а в нижней части — изменять, и наоборот. На разделенном на сектора экране дисплея представлялись текст, графика и видео. Внутри документов имелись сноски на другие документы, и по ним можно было перемещаться! Самое необычное было то, что всеми действиями Энгельбарт управлял с помощью придуманного им манипулятора, впоследствии получившим название компьютерная мышь, имеющему одну кнопку.

Первая компьютерная мышь sitemastering.ru

Изначально ученый планировал разместить на устройстве пять кнопок под каждый палец руки, но из-за того, что в этом случае корпус мыши стал бы еще огромнее, пришлось отказаться от этой идеи. Движение мышки обеспечивалось за счет двух дисков, встроенных взаимно перпендикулярно, благодаря этому она могла перемещаться в четырех направлениях, что полностью соответствует изменению координат объекта в двумерной системе координат. Световое пятно (ему дали название «клоп», которое отображалось на экране, двигалось по экрану вслед за перемещениями мыши по поверхности стола. С помощью мыши Энгельбарт мог щелкнуть на любое слово, передвинуть его в документе или даже переместить в другой. Все свои действия Энгельбарт сопровождал комментариями, а на его лице была торжествующая улыбка.

После того, как закончилась демонстрации работы с текстом, Энгельбарт приступил ко второй части демонстрации. На ней он вместе со своим коллегой представил миру прообраз нынешних видеоконференций. Его коллега по лаборатории сел за такой же рабочий стол, как у Дугласа, с наушниками с микрофоном на голове. Перед ним тоже, как и перед Дугласом, стояла телекамера. Во время демонстрации Энгельбарт и его коллега смогли на расстоянии разговаривать и видеть друг друга, одновременно совершая манипуляции с общим документом. Это произвело настоящий фурор. По окончании демонстрации весь зал аплодировал ученому и его команде. Эта демонстрация предвосхитила даже самые смелые ожидания, на ней были показаны многие изобретения, сделанные в последующие годы: веб-документы, экранные окна, компьютерная мышь, видеоконференция, коллективная работа над документами.

Напомним, днем ранее мы вспоминали самую смертоносную молнию и фиаско с полетом на Луну.

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