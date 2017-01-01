День в истории: Саркофаг Тутанхамона и Киотский протокол

В этот день, 16 февраля, произошли такие события.

День рождения Геккеля

Эрнст Геккель wikipedia.org

Эрнст Геккель родился 16 февраля 1834 года в Потсдаме (Германия). С 1852 года он изучал медицину и естествознание в Берлинском, Вюрцбургском и Венском университетах.

В 1857 году получил диплом врача. Примерно в тот же период он знакомится с дарвиновскими идеями, которые оказали на него сильнейшее воздействие.

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В 1863 году Геккель выступает с публичной речью о дарвинизме на заседании Немецкого научного общества. В 1866 году опубликована его книга "Общая морфология организмов", а спустя два года появилась "Естественная история миротворения", где он в более популярной форме излагает развиваемый им эволюционный подход.

В 1874 году Геккель опубликовал работу "Антропогения", или "История развития человека", в этой работе он высказывается о проблемах эволюции человека. В частности, в работе высказана мысль о существовании в историческом прошлом формы, промежуточной между обезьяной и человеком. Это предположение было позже подтверждено находкой на острове Ява останков питекантропа.

Позднее, в 1886 году, Геккель разработал теорию происхождения многоклеточных (теория гаструлы). А также сформулировал биогенетический закон, согласно которому в индивидуальном развитии организма как бы воспроизводятся основные этапы его эволюции. Он построил и первое генеалогическое древо животного царства.

Продолжая свои зоологические исследования в лаборатории и в ходе экспедиций на остров Мадейра, на Цейлон, в Египет и Алжир, Геккель публикует монографии по радиоляриям, глубоководным медузам, сифонофорам, глубоководным рыбам-удильщикам, а также свой последний систематический труд – внушительную Систематическую филогению.

После 1891 года Геккель целиком уходит в разработку философских аспектов эволюционной теории. Он становится страстным поклонником "монизма" – научно-философской теории, призванной, по его мнению, заменить религию. Позже он основывает "Лигу монистов".

Эрнст Геккель скончался 9 августа 1919 года в Йене (Германия).

Саркофаг Тутанхамона

Гробница Тутанхамона Inform-ua.info

16 февраля 1923 года британская экспедиция под руководством археолога Говарда Картера нашла главное сокровище пирамиды Тутанхамона: каменный саркофаг фараона.

Когда в феврале саркофаг вскрыли, внутри оказался золотой гроб с его мумией. Саркофаг был золотым и содержал более 100 кг чистого золота, а находящееся там тело фараона было мумифицировано.

Комната, где находился саркофаг, была наполнена таким множеством драгоценных предметов, что для их разборки понадобилось целых пять лет. Саркофаг с мумией Тутанхамона оставлен в своей гробнице в долине царей. Все найденные там сокровища ныне хранятся в Каирском музее.

Вступление в силу Киотского протокола

Киотский протокол касается выбросов slovoidilo.ua

Киотский протокол — международный документ, принятый в Киото (Япония) в декабре 1997 года в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Он обязывает развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов в 2008-2012 годах по сравнению с 1990 годом. Период подписания протокола открылся 16 марта 1998 года и завершился 15 марта 1999 года. Киотский протокол подписали 159 государств.

Киотский протокол вступил в силу 16 февраля 2005 года после ратифицирования его странами, суммарная квота которых по выбросам парниковых газов превышает 55 процентов. Срок действия договора ограничивался 2012 годом, поэтому в 2011 году на конференции ООН по изменению климата в Дурбане была достигнута договоренность о продлении действия Киотского протокола до принятия нового соглашения.

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Подписавшие Киотский протокол страны пришли к договору о необходимости сокращения выбросов в атмосферу двуокиси углерода, метана и других промышленных газов, вызывающих глобальное потепление к 2012 году на 5,2 процента по сравнению с уровнем 1990 года.

На февраль 2005 года Киотский протокол ратифицировали все страны Европейского Союза. Не ратифицировали Протокол Индия и Китай. США и Австралия сделали заявление о неучастии в ратификации до 2013 года.

Киотский протокол - первый международный документ, использующий рыночный механизм для решения глобальных экологических проблем. Это так называемая торговля квотами - разрешениями на выбросы. Если страна не расходует свою квоту полностью, то она может переуступить или продать "свободную" часть другой стране. При этом принципиально важно, что парниковые газы - не загрязняющие вещества, поэтому торговля разрешениями на их выбросы - это не торговля здоровьем собственного населения, как это было бы если бы были квоты на выбросы, скажем, диоксинов.

Другая возможность Киотского протокола, это то, что развитые страны и страны с переходной экономикой могут совместно осуществлять проекты по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу на территории одной из стран и затем "делить" полученный в 2008-2012 годах эффект, "передавая" друг другу полученные "единицы снижения выбросов". Такие проекты получили название проектов "совместного осуществления". Между тем, среди ученых нет единого мнения о том, что именно выбросы промышленных газов влияют на изменение климата в мире.

Напомним, днем ранее мы вспоминали падение Челябинского метеорита и рождение Галилея.

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