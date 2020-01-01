День в истории: 10 апреля - Самый юный доктор наук и патент на булавку

В этот день, 10 апреля, произошли такие события.

Первый в мире закон об авторском праве

Статут королевы Анны wikipedia.org

10 апреля 1710 года в Англии вступил в силу «Статут королевы Анны» – первый в истории закон об авторском праве.

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Согласно этому документу сочинитель получал возможность продать право пользования своей рукописью на 14 лет. По истечении этого срока это право возвращалось к автору, и он мог продать его еще на такой же срок.

Закон привел к бурному росту книгоиздательства. Но еще более благотворное влияние он оказал на периодику.

Закон установил ряд фундаментальных принципов охраны исключительного права на произведения, которые были впоследствии восприняты законодательством других буржуазных стран.

Во Франции соответствующий закон был принят гораздо позже – лишь в 1777 году. А еще позднее, в 1828 году, авторское право пришло в Россию. Здесь превращению книги в товар препятствовала низкая грамотность населения.

Самый молодой доктор

Карл Витте wikipedia.org

10 апреля 1814 года Карл Витте в возрасте 13 лет получил в Гиссенском университете степень доктора философии. Это самый молодой обладатель научной степени доктора за всю историю.

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С раннего детства Карл Витте воспитывался своим отцом, священником Карлом Витте-старшим, с целью развития в нём необыкновенных способностей. К 10-летнему возрасту он свободно говорил и читал на английском, французском и итальянском языках (помимо родного немецкого), владел также древнегреческим и латынью. Витте-старший публично демонстрировал успехи своего сына, пропагандируя таким образом приоритет воспитания над природными задатками. Европейская пресса освещала успехи вундеркинда. В 1810 году юный Витте сдал в Лейпциге экзамен на аттестат зрелости и стал посещать Гёттингенский университет. Здесь он изучал в продолжение четырёх лет исторические, филологические, математические и философские науки, а в 1813 году появился латинский трактат тринадцатилетнего докторанта,

В 1816—1817 году Витте добивался права читать лекции в Берлинском университете, на что ни профессорская коллегия, ни студенты, ввиду чрезвычайной молодости Витте, не согласились. История воспитания Витте была изложена его отцом в двухтомной книге “Карл Витте“.

Патент на безопасную булавку

Безопасная булавка wikipedia.org

В нынешнем виде английскую булавку изобрел американский инженер Уолтер Хант 10 апреля 1849 года. Права на ее использование были спешно проданы за 400$ (около 10000$ в ценах на 2008 год), чтобы оплатить долг Ханта в размере 15$ (патент (США) #6,281 от 10 апреля 1849).

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Однако в те времена патент не всегда защищал изобретателя. Уже осенью того же года предприимчивый британец Чарльз Роулей запатентовал аналог булавки Ханта у себя на родине. Поэтому теперь эту булавку называют “английской“.

Английская булавка может являться элементом декоративных предметов туалета: брошей, нагрудных знаков и т. д.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первую звукозапись и веселящий газ.