День в истории: 7 апреля - Метрическая система и изобретение спичек

В этот день, 7 апреля, произошли такие события.

Введение метрической системы мер

Метрическая система мер scientificrussia.ru

7 апреля 1795 года Национальным Конвентом Франции был принят Закон о введении Метрической системы мер, который в том числе определил и единицы длины — метр и массы — килограмм. Позднее были изготовлены платиновые прототипы метра и килограмма. В 1799 году оба прототипа были утверждены и переданы на хранение в Национальный архив Франции.

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Метрическая система мер с самого начала была задумана как международная, поэтому ее единицы не совпадали ни с какими национальными. Также важным достоинством данной системы была ее десятичность, так как дольные и кратные единицы образовывались в соответствии с десятичным счетом с помощью десятичных множителей, которым соответствуют приставки деци, санти, милли, дека, гекто и кило.

Первой на Метрическую систему мер перешла Франция – Декретом 1837 года она была объявлена обязательной к применению во всех коммерческих сделках. Постепенно Метрическая вытеснила местные и национальные системы в других странах Европы и была законодательно признана как допустимая.

Но подлинно международный характер система приобрела в 1875 году, когда 17 стран, в том числе и Россия, подписали Метрическую конвенцию, в которой Метрическая система мер была признана международной, и были утверждены прототипы метра и килограмма для всех стран.

В последующие годы, в связи с развитием науки, техники и международных связей, возник целый ряд частных систем (производных от Метрической), охватывающих лишь отдельные направления. Поэтому в 1960 году на основе Метрической системы мер был создан и утвержден единый, охватывающий все области измерений, стандарт – «Международная система единиц (СИ)». В настоящее время СИ уже принята в качестве обязательной или предпочтительной многими странами. Сегодня метрические единицы широко используются по всему миру, как в научных целях, так и в повседневной жизни.

Изобретение спички

Первые спички xexe.club

Английский фармацевт Джон Уокер придумал свое изобретение, как это часто бывает, совершенно случайно. В 1826 году он, поскольку являлся фармацевтом, смешивал химикаты с помощью палки. На конце этой палки образовалась засохшая капля. Чтобы убрать ее, он чиркнул палкой по полу. Вспыхнул огонь. Он стал экспериментировать, и 7 апреля 1827 года состоялась первая коммерческая сделка: Уокер продал адвокату Никсону первые спички, состоявшие из смеси бертолетовой соли, белого фосфора и клея.

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Однако Уокер, демонстрировавший свое открытие всем подряд, так и не удосужился его запатентовать. А вот парень по имени Сэмьюэл Джонс, который как-то присутствовал при такой демонстрации, осознал рыночную стоимость изобретения. Он назвал спички «люциферчики» и стал продавать их тоннами, несмотря на то, что с «люциферчиками» были связаны некоторые проблемы – они плохо пахли и при возгорании рассыпали вокруг тучи искр.

В 1847 году австрийский химик Шрёттер сделал открытие, сделавшее спички «безопасными». Он получил «красный» фосфор, который не был ядовит. И уже на следующий год в состав головок спичек, которые сделал немецкий химик Бетхер, входили сера, бертолетова соль, перекись марганца и клей. А чтобы поджечь их, он создал специальную поверхность – смазал бумажку составом, содержащим определенное количество красного фосфора. Выпуск же «люциферчиков» постепенно прекратился.

В 1910 году американская компания Diamond Match первой получила патент на безопасные для здоровья спички. Важность этого изобретения была столь велика, что президент США Уильям Тафт публично обратился к владельцам патента и попросил их отказаться от авторских прав. Компания согласилась и 28 января 1911 года отказалась от всех прав на свое изобретение. Потому сегодня спички принадлежат фактически всем.

Первое публичное телевизионное вещание

Первые видеотелефоны wikipedia.org

7 апреля 1927 года Герберт Э. Айвз и Фрэнк Грей из Bell Telephone Laboratories провели демонстрацию механического телевидения. Их телевизионная система с отраженным светом включала в себя как маленькие, так и большие экраны для просмотра. Маленький приемник имел экран шириной 2 дюйма и высотой 2,5 дюйма. Большой приемник имел экран шириной 24 дюйма и высотой 30 дюймов. Оба набора были способны воспроизводить достаточно точные монохроматические движущиеся изображения. Наряду с картинками, наборы получали синхронизированный звук.

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Система передавала изображения по двум путям: сначала по медной проволочной линии из Вашингтона в Нью-Йорк, а затем по радиоканалу из Уиппани, штат Нью-Джерси. Сравнивая два способа передачи, зрители отметили отсутствие различий в качестве. Передавалось зображение тогдашнего министра торговли Герберта Гувера, будущего президента США.

Сканирующий лучом луч освещал предметы. Сканер, который генерировал луч, имел 50-апертурный диск. Диск вращался со скоростью 18 кадров в секунду, захватывая один кадр каждые 56 миллисекунд. (Сегодняшние системы обычно передают 30 или 60 кадров в секунду или один кадр каждые 33,3 или 16,7 миллисекунды соответственно.) Историк телевидения Альберт Абрамсон подчеркнул важность демонстрации Bell Labs: “Фактически это была лучшая демонстрация механической телевизионной системы за всю историю“.

Напомним, днем ранее мы вспоминали руины Помпей и полет к Сатурну.