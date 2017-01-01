День в истории: Последнее великое открытие и основание Google
Первая электростанция
В 1882 году Томас Эдисон запустил первую в мире центральную электростанцию и впервые в истории включил коммерческое электрическое освещение. Первыми пользователями были всего 85 человек.
Рождение Кодак
История Кодака началась в 1880 году, когда клерк одной из страховых компаний Джордж Истман изобрел метод изготовления сухих негативных пластин и создал компанию под названием “Сухие пластины Истмана“.
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В 1888 году фирмой была разработана принципиально новая модель фотоаппарата, предшественника современных компактных фотоаппаратов, вместо громоздкого набора из камеры, штатива-треножника, палатки, химикалий, стеклянных пластин, разных бачков и резервуаров.
Предвидя массовое увлечение фотографией, Истман предложил придумать фотоаппарату имя, которое одинаково звучало бы на всех языках, было ярким, легко запоминалось и произносилось. Так на свет родилось слово Кодак, которое было зарегистрировано как торговая марка 4 сентября 1888 года.
Последнее великое географическое открытие
В 1913 году экспедиция на ледоколах Таймыр и Вайгач открыла Землю Николая II и остров Цесаревича Алексея (ныне Северная Земля). Это последнее крупное географическое открытие.
Основание Google
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Хотя доменное имя для Google было зарегистрировано 15 сентября 1997 года, сама компания была зарегистрирована лишь 4 сентября 1998 года. Она была расположена в гараже подруги основателей в Менло-Парке (штат Калифорния). Крейг Сильверстейн был нанят в качестве первого сотрудника.
Напомним, днем ранее мы вспоминали рождение бюстгальтера и появление химических элементов.
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