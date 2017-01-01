День в истории: Первый космический телемост и запуск Вояджера

В этот день, 5 сентября, произошли такие события.

Первый рекорд на воздушном шаре

Глейшер и Коксвелл на воздушном шаре SCIENCE PHOTO LIBRARY

В 1862 году английские аэронавты Глейшер и Коксвелл достигли на воздушном шаре рекордной для того времени высоты 9000 метров. Помимо компаса, термометров и нескольких бутылок бренди он решил прихватить с собой шесть птиц. Смерть голубей должна была насторожить Джеймса Глейшера.

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“Одна была выброшена за борт на высоте три мили (около 5 км - Прим. переводчика), - писал он позднее. - Раскрыв крылья, она полетела к земле как лист бумаги; вторая, выпущенная на высоте четыре мили (около 6,5 км), стремительно закружилась, против своей воли ныряя все глубже; третья была освобождена из клетки между четырьмя и пятью милями (около 8 км) и камнем рухнула вниз“.

Едва успев записать свои наблюдения, Глейшер и сам почувствовал недомогание. Его рука, покоившаяся на столе, отказывалась ему повиноваться.

Встревоженный ученый попытался позвать своего напарника - аэронавта Генри Коксвелла, но слова застряли у него в горле, а голова беспомощно свесилась набок.

Глейшер понял, что это конец. “Мгновение спустя я погрузился во тьму… Я подумал, что это будет последнее ощущение в моей жизни, потому что если мы быстро не спустимся, то погибнем“.

Однако судьба смилостивилась над Коксвеллом и Глейшером, и им чудом удалось спастись.

Запуск Вояджера

Вояджер исследовал Сатурн и Юпитер nasa.gov

В 1977 году запущена автоматическая межпланетная станция Вояджер-1.

Он стал первым космическим аппаратом, который сделал детальные снимки спутников Сатурна и Юпитера. По завершении основной миссии он приступил к выполнению дополнительной миссии по исследованию отдалённых регионов Солнечной системы, включая пояс Койпера и границу гелиосферы.

Вояджер-1 является самым быстрым из покидающих Солнечную систему космических аппаратов, а также наиболее удалённым от Земли объектом из созданных человеком.

Первый космический телемост

Первый телемост Скриншот видео

5 сентября 1982 года проведен первый космический телемост Москва – Лос-Анджелес. Впервые в истории телекоммуникаций была установлена видеосвязь между Советским Союзом и США. На огромных выносных экранах в Глен-Хелен Парке, неподалеку от Лос-Анджелеса, и на больших мониторах 3-й студии Останкинского телецентра участники передачи могли видеть и слышать друг друга, общаться.

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Космический телемост связал 250 тысяч американцев – участников молодежного фестиваля «Мы», собравшихся близ Лос-Анджелеса, и их советских сверстников, находившихся в студии Останкино.

Инициаторами первого телемоста стали с американской стороны Стив Возняк, создатель персонального компьютера и соучредитель фирмы Apple Computer, с советской – сценарист Иосиф Гольдин. Режиссировал телемост с советской стороны Юлий Гусман.

Участники телемоста не только могли видеть друг друга, задавать вопросы и тут же слышать на них ответы, но и вести музыкальный диалог.

05.09 - телемост Москва - Космос - Лос-Анджелес 0:00 / 39:25

Напомним, днем ранее мы вспоминали последнее великое открытие и основание Google.