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Скандальное обновление Windows 10 будет скачиваться автоматически

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Обновление October 2018 Update теперь скачивается самостоятельно.
Обновление скачивается автоматически
Обновление скачивается автоматически
overclockers.ru

Распространение октябрьского обновления системы Windows 10 под номером 1809 вступило в очередную фазу. Теперь Microsoft предлагает его для автоматической установки на первую волну устройств, которые его полностью поддерживают.

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Это означает, что версия 1809 будет автоматически устанавливаться через центр обновления Windows без необходимости вручную проверять его наличие. До сих пор пользователи должны были сами смотреть, доступно ли им это обновление для установки. Microsoft рекомендовала делать так только продвинутым пользователям, но теперь обновляться смогут все желающие. В компании говорят, что оно обеспечит улучшение работы устройств.

Также октябрьское обновление продолжает быть доступным продвинутым пользователям. Желающие по-прежнему могут открыть Параметры > Обновления и безопасность > Центр обновления Windows и проверить наличие обновлений нажатием на кнопку.

Напомним, после провального запуска обновления Windows 10 в октябре, когда просто исчезали файлы пользователей, Microsoft вновь запустила апдейт, но снова его отменила

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Теги: Windows 10, обновление
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