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Microsoft опять отозвала обновление Windows 10 October 2018 Update

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Проблемы возникли на компьютерах с драйверами от Intel .
Обновление снова отменили
Обновление снова отменили

Американская Microsoft снова приостановила обновление Windows 10 October 2018 Update. На сей раз это оказалось связано с проблемами с воспроизведением звука в системах с некоторыми драйверами Intel для дисплеев. 

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Сообщается, что эта проблема проявляется при подключении к компьютеру монитора или телевизора через интерфейсы HDMI, USB-C или DisplayPort. Американская Microsoft назвала виновником произошедшего саму Intel, которая "непреднамеренно выпустила версии своего драйвера дисплея [..] для OEM-производителей, которые случайно включили неподдерживаемые Windows функции". 

Пользователям, которые хотят проверить свои системы на совместимость с Windows 10 October 2018 Update, необходимо зайти в Диспетчер устройств, выбрать "Видеоадаптеры", кликнуть правой кнопкой мыши на Intel HD Graphics и перейти на вкладку "Драйвер". Проблемы со звуком наблюдаются при работе с драйверами версий 24.20.100.6344 и 24.20.100.6345. И в этом случае установка обновления становится невозможной, и пользователям придётся ждать решения проблемы со стороны Microsoft и/или Intel. 

Напомним, после провального запуска обновления Windows 10 в октябре, когда просто исчезали файлы пользователей, Microsoft вновь запустила апдейт.

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