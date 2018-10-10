Microsoft снова выпустила обновление Windows 10 October 2018 Update

Говорят, что исправили все ошибки. Но это не точно.

Microsoft исправила ряд блокирующих ошибок, которые не позволяли некоторым пользователям Windows 10 установить последнее обновление за октябрь 2018 года. Программный гигант перевыпустил это обновление в прошлом месяце после некоторых проблем с удалением файлов после его первоначального выпуска в октябре. С тех пор Microsoft работает над тем, чтобы все ПК могли получить обновление, заблокировав его на некоторых системах, которые имели несовместимые программные или аппаратные драйверы.

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Некоторые из этих блокирующих ошибок включали проблемы совместимости с iCloud, VPN-клиентами и программным обеспечением безопасности Trend Micro. Microsoft подробно описывала все проблемы на сайте поддержки, и на этот раз отметили, что обновление для Windows 10 за октябрь 2018 года "теперь полностью доступно для опытных пользователей, которые вручную выбирают "Проверка обновлений" через Центр обновления Windows».

Это означает, что теперь вы сможете проверять наличие обновлений на любом ПК и получать обновления.

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Microsoft планирует сконцентрироваться на качестве Windows 10 после сложного года обновлений. Тем не менее, Windows представляет собой сложную систему для тестирования, поскольку не все машины одинаковы, а компоненты, драйверы и программное обеспечение различаются на более чем 700 миллионах компьютеров под управлением Windows 10. В последние недели Microsoft работала над некоторыми из этих сложных сценариев. чтобы выкатить обновление для всех компьютеров.

Напомним, после провального запуска обновления Windows 10 в октябре, когда просто исчезали файлы пользователей, Microsoft вновь запустила апдейт, но снова его отменила.

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