Зонд InSight засняли с орбиты Марса

Засняли как сам зонд, так и парашют.

Двадцать шестого ноября космический аппарат InSight вошел в атмосферу Марса. Приземление прошло в штатном режиме: на высоте 16 километров аппарат раскрыл парашют, диаметр которого составлял почти 12 метров, и отбросил свою защитную панель, предохранявшую его от перегрева, — ее температура в процессе посадки достигала 1000 °С.

Парашют nasa

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Хотя специалисты NASA знали, что модуль приземлился где-то внутри намеченной в виде эллипса зоны посадки (длина большой оси равна 130 километрам), они не имели точных координат. Сейчас, благодаря Марсианскому разведывательному спутнику (MRO) и его камере HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment), они наконец узнали точное местоположение не только самого аппарата, но и элементов его посадочной конструкции.

Камера HiRISE дважды запечатлела парашют, сам аппарат и защитную панель — 6 и 11 декабря. Все они находятся в пределах нескольких сотен метров друг от друга на равнине Элизий, которая располагается к югу от вулканического района Элизий.

Защитная панель nasa

За те несколько дней, что модуль провел на Марсе, он уже успел подарить несколько сюрпризов. Сперва он сфотографировал пространство вокруг себя при помощи камеры, установленной на роботизированном плече, а затем переслал еще 11 изображений, из которых сотрудники Космического агентства собрали «селфи». Кроме того, его приборы — датчик давления воздуха и сейсмометр — впервые записали звуки марсианского ветра.

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Станция MRO достигла Красной планеты в 2006 году, и с тех пор ее камера не раз фотографировала аппараты NASA, включая предшественника InSight — Phoenix и марсоходы Opportunity и Curiosity.

Недавно компания Land Rover представила концепт транспортного средства, которое смогло бы преодолеть перепады высот и бездорожье Марса. Его основное преимущество в том, что оно может быть не только средством передвижения, но и домом для экипажа в многонедельных длительных поездках.

Напомним, аппарат InSight успешно сел на Марс в конце ноября.

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