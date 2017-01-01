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Зонд NASA записал звуки на Марсе

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Звуки марсианского ветра мы услышали впервые.
Зонд записал звуки ветра
Зонд записал звуки ветра
nasa

Аппарат НАСА InSight совершил посадку на поверхность Красной планеты 26 ноября, и со времени своего прибытия робот начал приспосабливаться к новым условиям, поддерживающимся в окрестностях Равнин Элизий. А теперь научная команда миссии превратила первые собранные научные данные в невероятный новый саундтрек, который можно услышать на новом видео, релиз которого состоялся, 7 декабря.

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"Впервые у нас оказались инструменты, способные записывать звук вплоть до частот, доступных человеческому слуху", - рассказал Том Пайк, ученый проекта InSight на конференции, посвященной выходу в свет этой новой аудиозаписи.

Однако, несмотря на то, что инструменты зонда InSight могут записывать данные в частотном диапазоне, доступном человеческому слуху, звуки относительно высоких тонов с трудом распространяются по поверхности планеты. Поэтому НАСА обработало полученную аудиозапись, подняв высоту звуков на несколько тонов, при этом часть аудиозаписи была конвертирована из недоступной слуху инфразвуковой области в звуковую.

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Чтобы собирать данные высокого качества при помощи невероятно чувствительного сейсмометра, находящегося на борту посадочного аппарата InSight, ученым требуется исключить фоновый шум, идущий со стороны марсианской поверхности, оставив для целей исследования лишь полезную составляющую, источник которой находится в недрах планеты. Поскольку порывы ветра могут стать именно таким нежелательным шумом, зонд InSight оснащен датчиком давления воздуха, позволяющим отделить компоненту колебаний, связанных с фоновым шумом, пояснили члены команды миссии.

Ветер, завывания которого слышны на этой записи, дует со скоростью от 5 до 7 метров в секунду с северо-западной стороны относительно посадочного аппарата. Запись содержит данные, собранные при помощи датчиков зонда InSight в течение первых 15 минут после их включения.

Зонд NASA записал звуки на Марсе
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Напомним, ранее сообщалось, что марсоход Insight сделал селфи на Красной планете.

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Теги: NASA, InSight, Марс
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