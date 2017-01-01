Марсоход Insight сделал селфи на Красной планете

Аппарат поднял роботизированную руку.

Посадочный модуль Insight на Марсе видимо празднует свой успех, поднимая руки вверх.



Новейший исследователь Красной планеты от NASA сделал новую фотографию своей собственной роботизированной руки, поднятой вертикально вверх на фоне красно-коричневого неба, 30 ноября, всего через четыре дня после посадки в экваториальной области планеты, марсианской равнине под названием "Elysium Planitia".

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Снимок сделан камерой модуля InSight, которая расположена на расстоянии около двух третей длины "руки" длинной 1,8 метра. Черный прямоугольник в верхней части изображения - это совок, а когтевидный захват руки висит ниже слева.



Спускаемый аппарат будет использовать захват для размещения двух основных научных приборов - теплового зонда и набора сейсмометров - непосредственно на поверхности Красной планеты. InSight также поставит тепловую и погодную защиту над сейсмометрами, которые настолько чувствительны, что они могут обнаруживать сейсмические волны с амплитудой одного атома.



Стационарный посадочный модуль начнет размещение оборудования не ранее двух-трех месяцев после посадки, заявили должностные лица НАСА. Команда миссии хочет изучить окрестности InSight в течении некоторого времени, чтобы убедиться, что место размещение оборудования будет самым оптимальным. Изучение будет проанализировано на домашней базе миссии, лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене, Калифорния.

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Совок же, в значительной степени предназначен только для чрезвычайных ситуаций, в случае, если InSight должен будет сделать некоторые операции, по расчистке местности от песка, чтобы облегчить развертывание. Члены команды миссии сказали, что они не планируют его использовать.



Результаты измерений в течении следующего марсианского года (почти два земных года) должны помочь ученым лучше понять, как формируются скалистые планеты и эволюционируют, заявили должностные лица НАСА.



Местность Elysium Planitia находится примерно в 550 километров от кратера Гейла, который ровер NASA Curiosity изучает с августа 2012 года.

Напомним, ранее сообщалось, что аппарат InSight успешно сел на Марс.

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