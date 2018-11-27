Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Гость с Земли: Аппарат InSight успешно сел на Марс

Комментариев: 2
Аппарат совершил мягкую посадку.

Зонд NASA InSight мягко сел на поверхность Красной планеты. Также NASA получило первый снимок с поверхности планеты. 

Первое фото аппарата после спуска
Первое фото аппарата после спуска
NASA

Операторы миссии в Лаборатории реактивного движения NASA получили сигнал от посадочного модуля InSight о том, что он сел на поверхность Марса. Посадка прошла так, как и планировалась.

Читай также: Аппарат InSight прилетел к Марсу

InSight пронзил атмосферу Марса на скорости 20 600 километров в час и замедлился до 12 километров в час. И все это меньше чем за семь минут. InSight использовал технологии приземления, задействованные в успешной миссии Phoenix 2008 года. Сперва для замедления использовался парашют, а затем активировались 12 двигателей и зонд мягко опустился на три ножки.

Началась двухлетняя миссия InSight. За эти два года зонд попытается выполнить хотя бы минимум научных задач, включая исследование недр и возможной тектонической активности Марса.

Посадка аппарата
Посадка аппарата
NASA

Спустя шесть с половиной месяцев путешествия сквозь космос, InSight пронзил атмосферу Марса. Затем в течение семи минут ему удалось замедлиться с почти 20 000 километров в час до 9 километров в час, после чего он коснулся поверхности.

Читай также: NASA проводит испытания марсианского посадочного модуля

Как мы узнали об успешной посадке зонда? За ним наблюдали два крошечных космических аппаратов. Они называются спутники MarCO и были запущены в мае вместе с InSight. Это модифицированные «кубсаты», крошечные 10-сантиметровый спутники-кубики.

Когда Инсайт оказался на поверхности, модуль передал сигнал на Землю, рассказав об успешном прибытии. Через семь минут космический аппарат использовал еще более мощный радиопередатчик, чтобы отправить сигнал побольше и сообщить NASA о своем состоянии.

После подтверждения успешной посадки, как мы уже сказали, начнется серьезная миссия научного модуля. Будучи на поверхности Марса, InSight будет пребывать в неподвижности, так что сможет измерять крошечные колебания планеты во время марсотрясений,  улавливая звуковые волны этих событий, чтобы понять, из чего состоят недра Марса. В течение следующих двух-трех месяцев InSight использует роботизированный манипулятор, чтобы развернуть два своих основных инструмента: сейсмометр и самозабивающийся гвоздь. Сейсмометр будет слушать землетрясения, а гвоздь попытается пробурить почти пять метров поверхности Марса, чтобы измерить внутреннюю температуру планеты.

Напомним, мы вели прямую трансляцию посадки модуля InSight на Марс.

Поделись:
Теги: InSight, NASA, Марс
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  27.11.2018, 10:09
Оценка:  -1
гость
Вчера было что садиться будет с парашутом а на этой фотке садится с помошю моторов. НАСА, это молодцы! Но я им что то не верю.
SanchoSid    27.11.2018, 09:55
Оценка:  -1
SanchoSid
Землю уже всю перекопали, надо приниматься за Марс
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь