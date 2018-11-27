Гость с Земли: Аппарат InSight успешно сел на Марс

Аппарат совершил мягкую посадку.

Зонд NASA InSight мягко сел на поверхность Красной планеты. Также NASA получило первый снимок с поверхности планеты.

Первое фото аппарата после спуска NASA

Операторы миссии в Лаборатории реактивного движения NASA получили сигнал от посадочного модуля InSight о том, что он сел на поверхность Марса. Посадка прошла так, как и планировалась.

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InSight пронзил атмосферу Марса на скорости 20 600 километров в час и замедлился до 12 километров в час. И все это меньше чем за семь минут. InSight использовал технологии приземления, задействованные в успешной миссии Phoenix 2008 года. Сперва для замедления использовался парашют, а затем активировались 12 двигателей и зонд мягко опустился на три ножки.

Началась двухлетняя миссия InSight. За эти два года зонд попытается выполнить хотя бы минимум научных задач, включая исследование недр и возможной тектонической активности Марса.

Посадка аппарата NASA

Спустя шесть с половиной месяцев путешествия сквозь космос, InSight пронзил атмосферу Марса. Затем в течение семи минут ему удалось замедлиться с почти 20 000 километров в час до 9 километров в час, после чего он коснулся поверхности.

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Как мы узнали об успешной посадке зонда? За ним наблюдали два крошечных космических аппаратов. Они называются спутники MarCO и были запущены в мае вместе с InSight. Это модифицированные «кубсаты», крошечные 10-сантиметровый спутники-кубики.

Когда Инсайт оказался на поверхности, модуль передал сигнал на Землю, рассказав об успешном прибытии. Через семь минут космический аппарат использовал еще более мощный радиопередатчик, чтобы отправить сигнал побольше и сообщить NASA о своем состоянии.

После подтверждения успешной посадки, как мы уже сказали, начнется серьезная миссия научного модуля. Будучи на поверхности Марса, InSight будет пребывать в неподвижности, так что сможет измерять крошечные колебания планеты во время марсотрясений, улавливая звуковые волны этих событий, чтобы понять, из чего состоят недра Марса. В течение следующих двух-трех месяцев InSight использует роботизированный манипулятор, чтобы развернуть два своих основных инструмента: сейсмометр и самозабивающийся гвоздь. Сейсмометр будет слушать землетрясения, а гвоздь попытается пробурить почти пять метров поверхности Марса, чтобы измерить внутреннюю температуру планеты.

Напомним, мы вели прямую трансляцию посадки модуля InSight на Марс.