Wall-E сделал первый снимок Марса

Миниатюрный космический аппарат сделал первый снимок Красной планеты.

Миссия NASA MarCO (Mars Cube One) была разработана, чтобы выяснить, может ли космический аппарат размером с портфель CubeSats пережить путешествие в глубокое космическое пространство.

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Один из двух аппаратов MarCO CubeSats сделал этот снимок Марса 3 октября - первый образ красной планеты, когда-либо сделанный подобным классом крошечных и недорогих космических аппаратов. Два CubeSats имеют официальные названия - MarCO-A и MarCO-B, но имеют и прозвища, присвоенные инженерами - EVE и Wall-E.



Широкоугольная камера аппарата MarCO-B сделала этот снимок как тест собственных настроек. Миссия MarCO, возглавляемая Лабораторией реактивного движения NASA в Пасадене, штат Калифорния, надеется сделать больше фотографий на подлете к Марсу накануне 26 ноября. Именно тогда они продемонстрируют свои возможности связи, в то время как космический аппарат NASA InSight попытается приземлиться на Марсе.

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Снимок был сделан с расстояния около 12,8 миллиона километров от Марса. Кубсаты «преследуют» Марс, который является движущейся и удаляющейся мишенью, поскольку он вращается вокруг Солнца. Чтобы получить данные по посадке InSight на Марсе, CubeSats должны преодолеть еще примерно 85 миллионов километров. На данный момент они преодолели уже 399 миллионов километров.



«Мы ждали уже шесть месяцев, пока продолжается полет к Марсу, - сказал Коди Колли, менеджер миссии Marco в JPL. «Полетная фаза миссии всегда сложна, поэтому вы принимаете все, даже небольшие победы. Наконец, увидеть планету, безусловно, большая победа для всей нашей команды».

Напомним, ранее сообщалось, что марсианский спутник заснял падение метеорита.