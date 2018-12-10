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День в истории: 10 декабря - Первые нобелевки и календарь майя

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В этот день, 10 декабря, произошли следующие события.

Календарь майя

Стела с календарем майя
Стела с календарем майя
wikipedia.org

Первая дошедшая до нас стела с датой календаря майя (раскопки в Чьяпа-де-Корсо, Чьяпас, Мексика), датируется 10 декабря 36 год до н. э. Это дата 7.16.3.2.13, 6 Бен 16 Шуль.

Этот календарь назывался цолькин, или тцолкин - ритуальный период в 260 дней, являющийся комбинацией периодов по 20 и 13 дней. Каждый день имеет номер от 1 до 13, кроме того, у дней есть названия, повторяющиеся с периодом 20. Каждому названию дня соответствует свой символ, так называемая Солнечная Печать.

День рождения Ады Лавлейс

Ада Лавлейс
Ада Лавлейс
wikipedia.org

В 1815 году родилась Ада Лавлейс, английский математик, первая женщина-программист. 

Ада была единственным законнорожденным ребёнком английского поэта Джорджа Гордона Байрона и его жены Анны Изабеллы Байрон (Анабеллы). Анна Изабелла Байрон в лучшие дни своей семейной жизни за свое увлечение математикой получила от мужа прозвище “Королева Параллелограммов“. В первый и последний раз Байрон видел свою дочь через месяц после рождения. 21 апреля 1816 года Байрон подписал официальный развод и навсегда покинул Англию.

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Когда Аде исполнилось семнадцать лет, она смогла выезжать в свет и была представлена королю и королеве. Имя Чарльза Бэббиджа юная мисс Байрон впервые услышала за обеденным столом от Мэри Сомервилль.

За несколько лет до вступления в должность Бэббидж закончил описание счетной машины, которая смогла бы производить вычисления с точностью до двадцатого знака. 

В 1842 году Чарльз Бэббидж был приглашен в Туринский университет провести семинар о своей аналитической машине. Луиджи Менабреа, юный итальянский инженер и будущий премьер-министр Италии, записал лекцию на французском. Друг Бэббиджа, изобретатель Чарльз Уитстон, попросил графиню Лавлейс перевести записи Менабреа на английский и сопроводить текст комментариями. Леди Лавлейс потратила больше года на эту работу, после чего труды были опубликованы под акронимом ААЛ и, с учетом 52 страниц комментариев Ады, оказались более обширными, чем записи Менабреа.

В одном из своих комментариев Ада описывает алгоритм вычисления чисел Бернулли на аналитической машине. Было признано, что это первая программа, специально реализованная для воспроизведения на компьютере, и по этой причине Ада Лавлейс считается первым программистом, несмотря на то, что машина Бэббиджа так и не была построена при жизни Ады. 

Первые Нобелевские премии

Премия имени Нобеля
Премия имени Нобеля
wikipedia.org

Согласно завещанию Нобеля, ответственным за присуждение премии мира стал Норвежский Нобелевский комитет, члены которого были назначены в апреле 1897 года вскоре после вступления в силу завещания. Через некоторое время были определены организации, присуждающие остальные премии. 

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В Фонде Нобеля были достигнуты соглашения о базовых принципах вручения премий, и в 1900 году только что созданный устав фонда был принят королем Оскаром II. В 1905 году Шведско-норвежская уния была расторгнута. С этого момента Норвежский Нобелевский комитет отвечает за присуждение Нобелевской премии мира, а шведские организации ответственны за остальные премии.

Первые премии были вручены 10 декабря 1901 года.

Напомним, днем ранее мы вспоминали изобретение мышки и гипертекста.

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Теги: день в истории, Нобель, 10 декабря
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Комментариев (1)
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i-Veselchak    10.12.2018, 11:14
Оценка:  0
i-Veselchak
"Коль маменька ханжа,а папенька повеса,гн без приичин в отца выходит склонностями сы."Д.Г.Байрое
(стукнуло в голову,а читал "Дон Жуана" 7 -м классе,1960 г.)))
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