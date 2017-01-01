День в истории: Открытие Гаити и первый том Британской энциклопедии

В этот день, 6 декабря, произошли следующие события.

Гаити

Гаити из космоса NASA

Остров был открыт 6 декабря 1492 года Христофором Колумбом и назван им Эспаньолой (“Маленькая Испания“); во время второго плавания Колумба здесь была основана первая испанская колония в Новом Свете. Индейцы сопротивлялись испанским конкистадорам. После этого на остров стали претендовать Великобритания и Франция.

Читай также: День в истории: Трагедия в Рамштайне и рождение создателя терменвокса

В 1697 году был подписан Риксвикский мир, по которому западная часть острова отошла к Франции, а восточная часть осталась у Испании. После начала войны Франции с Великобританией и Испанией весь остров в 1795 году был захвачен французами.

В 1791—1803 годах на острове произошла Гаитянская революция — единственное в истории успешное восстание рабов.

В 1808 году Испания вновь вернула себе восточную часть острова. В 1821 году в результате освободительной войны Санто-Доминго освободилось от колонизаторов, но в 1822 году вновь попало под контроль соседней Республики Гаити. В 1844 году произошло антигаитянское восстание, и в восточной части острова была провозглашена Доминиканская Республика.

Британская энциклопедия

Энциклопедия Британника Pixabay

6 декабря 1768 года в Эдинбурге (Великобритания) вышла в свет первая тетрадка первого тома «Британской энциклопедии, или Словаря искусств и наук, составленного по новому плану».

Идея проекта энциклопедии принадлежала издателю и книготорговцу Колину Макфаркуэру и граверу Эндрю Беллу. Энциклопедия выходила почти еженедельно в виде отдельных брошюр с довольно обширными эссе на разные темы до 1771 года. Всего было напечатано 100 таких тетрадок: 2 400 страниц текста и 160 иллюстраций. Потом они были собраны по темам в алфавитном порядке и переплетены в трехтомник.

Читай также: День в истории: Патент на динамит и рождение Бенца

Несмотря на немалую по тем временам цену — 12 фунтов, энциклопедия стремительно разошлась по стране трехтысячным тиражом. До восьмого издания «Британника» выходила в Эдинбурге.

В 1870 году издательство перешло под эгиду газеты «The Times» и переехало в Лондон, где были выпущены 9-е и 10-е издания. 11-е — «Кембриджское» издание, в котором энциклопедия практически приобрела современный облик, провел Кембриджский университет при участии 1500 экспертов.

В 1901 году «Британника» переместилась в США. В начале 1920-х энциклопедия была приобретена фирмой «Sheers, Roobeck & Co», которая в 1941 году безвозмездно передала права на энциклопедию Чикагскому университету.

В 1974 году вышло 15-е издание — New Encyclopaedia Britannica, которое существенно было переработано в 1985 году.

Авторами «Британники» являются ведущие мировые эксперты, среди которых десятки лауреатов Нобелевской премии. В разное время статьи для «Британники» писали Зигмунд Фрейд, Альберт Эйнштейн, Мария Кюри, Генри Форд, Лев Троцкий.

В 1997 году было решено прекратить издание энциклопедии в печатном виде, отдав предпочтение электронной версии. Но в 2002 году возобладали традиции. В новом издании появились статьи о генной инженерии, искусственном интеллекте, освоении космоса, введении евро, движении Талибан, электронной коммерции и других современных темах.

Открытие ливермория

Ливермориум ClipartLogo.com

Заявление об открытии элементов 116 и 118 в 1999 году в Беркли (США) оказалось ошибочным и даже фальсифицированным. Синтез по объявленной методике не был подтвержден в российском, немецком и японском центрах ядерных исследований, а затем и в самих США. Статья с сообщением об открытии была отозвана.

Читай также: День в истории: Черный день и основание Одесского политеха

Ливерморий открыт путем синтеза изотопов в 2000 г. в Объединенном институте ядерных исследований (Дубна, Россия) в сотрудничестве с Ливерморской национальной лабораторией (США), Научно-исследовательским институтом атомных реакторов (Димитровград, Россия) и “Электрохимприбором“ (Лесной, Россия). 19 июля 2000 г. впервые наблюдался альфа-распад ядра 116-го элемента, полученного в результате бомбардировки мишени из кюрия ионами кальция. Результаты эксперимента были впервые опубликованы 6 декабря 2000 года (рукопись была получена журналом 2 октября). Хотя в этой работе заявлялось о синтезе изотопа 292Lv, в дальнейших работах коллаборации данное событие было соотнесено с изотопом 293Lv.

Позднее в том же Объединенном институте ядерных исследований синтез изотопов элемента был подтвержден химической идентификацией конечного продукта его распада.

1 июня 2011 года ИЮПАК официально признал открытие ливермория и приоритет в этом учёных из ОИЯИ и Ливермора.

Напомним, днем ранее мы вспоминали Всемирный день охраны почвы и статистики.