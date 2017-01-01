Сервис YouTube Music запустили для Украины

Он должен заменить Play Music.

Google запустил в Украине два платных сервиса: YouTube Music и YouTube Premium.

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Музыкальная версия заменит другой сервис компании - Play Music. Новый сервис также предложит музыку с учетом предпочтений пользователя. Как и в Play Musiс будет учитываться ваше местонахождение и время суток..

Бесплатная версия YouTube Music будет идти с рекламой, а платная за 79 гривен в месяц. В нее включены не только отсутствие рекламы, но и наличие фонового режима, а также загрузка треков для прослушивания офлайн. Будет и семейная подписка за 119 гривен.

Платный сервис YouTube Premium включает в себя доступ без рекламы и возможность смотреть YouTube Originals (шоу на английском языке, но с субтитрами), а также включены все возможности YouTube Music.

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За YouTube Premium нужно отдать 99 гривен в месяц, а за семейный доступ – 149 гривен.

Первые три месяца пользования YouTube Music и YouTube Premium для украинцев бесплатны.

Напомним, ранее сообщалось, что Google закроет Play Music и запустит YouTube Remix.