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Google закроет Play Music и запустит YouTube Remix

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Музыкальный сервис будет перенесен на новую платформу.
YouTube заменит Play Music
YouTube заменит Play Music

Напомним, что Лайор Коэн, глава музыкального подразделения YouTube, на SXSW 2018официально подтвердил существование проекта.

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Теперь инсайдеры раскрыли некоторые подробности про YouTube Remix. Музыкальный сервис будет обладать каталогом песен и клипов, «умной» системой рекомендаций (в зависимости от местоположения или времени суток, например) и платной подпиской.

Что касается сроков, то известно только то, что до конца года первый будет закрыт, чтобы открылся второй ресурс. Пользователи Play Music "переедут" в добровольно-принудительном порядке.

Возможно, больше подробностей об инициативе будет рассказано на I/O 2018.

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Теги: Google, музыка, YouTube
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