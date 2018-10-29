Google хочет ввести подписку на приложения

Все приложения станут бесплатными, но только для подписчиков.

Американская корпорация Google постоянное внедряет какие-то новшества в свое программное обеспечение, пытаясь сделать его таким образом ощутимо лучше, чем раньше. Как удалось выяснить сегодня, 29 октября 2018 года, вскоре все приложения в магазине Google Play станут бесплатными для владельцев смартфонов и планшетов на базе операционной системы Android, то есть скачивать платные программы и игры смогут все желающие без какой-либо дополнительной платы и исключений.

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На форуме XDA появилась информация о том, что в настоящее время ведется разработка сервиса под названием Play Pass, который станет частью фирменного плеймаркета Google в ближайшие несколько месяцев. Его суть в том, что когда пользователь оформит на свою учетную запись единую подписку, все платные приложения в магазине станут для него бесплатными, но пользоваться ими можно будет до тех пор, пока действует подписка. Схожая схема в настоящее время используется в музыкальных сервисах и онлайн-кинотеатрах.

По мнению сотрудников американской корпорации, подобный способ получения контента поможет сократить количество пиратского контента, а также повысит популярность платного ПО, доступного в магазине Google Play. Оформив одну единственную подписку, платить за которую придется каждый месяц, владелец смартфона или планшета на базе Android сможет пользоваться полным доступом ко всему премиальному контенту, доступному в плеймаркете.

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В настоящее время неизвестно, сколько будет стоить подписка на платные приложения в Google Play, ведь в данном магазине есть даже программы, которые стоят сотни долларов. Также сейчас не совсем понятно, к каком именно программам и играм пользователи смогут получать доступ. Если на участие в сервисе Play Pass согласие должны будут давать разработчики, то это может привести к провалу подобной задумки, ведь если какие-то крупные компании откажутся в нем участвовать, то геймерам придется все равно тратить деньги на единоразовые покупки.

Напомним, ранее сообщалось, что Google упростила покупки в своем магазине.