День в истории: 1 ноября - Магелланов пролив и мощнейшее землетрясение в Португалии

В этот день, 1 ноября, произошли такие события.

Магелланов пролив

Магелланов пролив сейчас tourexpress.ru

21 октября 1520 года, в день Святой Урсулы, примерно на 52-й параллели южной широты Магеллан открыл мыс, который он и назвал в честь этого праздника. А 1 ноября, в день Всех Святых, сильный шторм занес корабли Магеллана в бухту, дальнейшее плавание через которую привело в пролив, пройдя который, экспедиция попала в Тихий океан.

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От Атлантики до Тихого океана пролив был пройден Магелланом к 28 ноября 1520 года. Магеллан дал проливу португальское название праздника Всех Святых — Estreito de todos os Santos, однако позже испанский король изменил его, дав испанское название в честь Фернана Магеллана — Estrecho de Magallanes..

Остров Огненная Земля долгое время считалась северной частью Неведомой Южной земли.

День рождения создателя ручки

Джордж Паркер mail.ru

В 1863 родился Джордж Паркер, американский изобретатель перьевой ручки, основатель компании Parker Pen Company.

В 1880 году Паркер стал работать в Джейнсвиллской Телеграфной школе и подрабатывать ремонтом и продажей перьевых ручек. Постоянно сталкиваясь с их ненадежностью, он стал экспериментировать со способами предотвращения утечки чернил.

В 1888 году Паркер основал Parker Pen Company. В следующем году он получил свой первый патент на перьевую ручку. К 1908 году его завод на Main Street в Джейнсвилле стал крупнейшим производителем перьевых ручек в мире.

Великое лиссабонское землетрясение

Гравюра Великое Лиссабонское землетрясение wikipedia.org

Великое лиссабонское землетрясение произошло 1 ноября 1755 года, в 9.20 утра. Оно превратило в руины Лиссабон - столицу Португалии, и стало одним из самых разрушительных и смертоносных землетрясений в истории, унеся жизни около 90 тысяч человек за 6 минут.

За подземными толчками последовали пожар и цунами, причинившее особенно много бед в силу прибрежного расположения Лиссабона. Землетрясение обострило политические противоречия в Португалии и прекратило колониальные амбиции, имевшиеся у страны в XVIII веке.

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Событие широко обсуждалось европейскими философами эпохи Просвещения и способствовало дальнейшему развитию концепций теодицеи. Это первое изученное наукой землетрясение послужило толчком к зарождению современной сейсмологии.

В настоящее время геологи оценивают магнитуду Лиссабонского землетрясения около 8,7. Эпицентр землетрясения находился в Атлантическом океане, примерно в 200 километрах юго-западнее от мыса Сан-Висенте.

Согласно сохранившимся описаниям, землетрясение продолжалось от трех с половиной до шести минут, вызвав огромные трещины в земле, шириной по пять метров, отделившие центр города от остальной суши. Оставшиеся в живых устремились к казавшимся безопасными докам и увидели, что вода отступила, обнажив дно моря с обломками кораблей. Через несколько минут после землетрясения огромное цунами накрыло гавань и центр города, рвануло вверх по течению реки Тежу. За ним последовало еще две волны. Районы города, не затронутые цунами, были уничтожены пожарами, продолжавшимися пять дней.

Напомним, днем ранее мы вспоминали появление семимиллиардного жителя Земли.