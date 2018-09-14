День в истории: Перелет через Атлантику и выход Windows Milennium

В этот день, 14 сентября, произошли такие события.

Первый полет вертолета

Полет вертолета VS-300 Aviastar.org

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В 1939 году в воздух поднялся первый вертолет Игоря Сикорского — VS-300. Машиной управлял сам конструктор. Номер 300 машина получила, потому что это был третий построенный Сикорским вертолет, с учетом двух, построенных в Киеве.

Полет осуществлялся на привязи в нескольких метрах от земли. После переделки и ремонта, последовавшего после аварии (вертолет опрокинулся), 13 мая 1940 года Сикорский впервые поднялся в воздух без привязи.

Первый перелет на воздушном шаре через Атлантику

Джо Киттинджер Pinterest

В 1984 году отставной военный летчик Джо Киттинджер совершил первый в мире перелет через Атлантический океан на воздушном шаре.

Киттинджер также известен тем, что установил рекорд по прыжкам с парашютом с большой высоты. Его рекорд смог побить только Феликс Баумгартнер.

Выход Windows Millennium

Интерфейс Windows ME phoneinfo8.info

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В 2000 году корпорация Майкрософт выпустила операционную систему Windows Millennium Edition (ME). От своих предшественниц — Windows 95, Windows 98 — отличалась относительно небольшими обновлениями, такими как новый MS-DOS 8.0, Internet Explorer 5.5 и Windows Media Player 7.0. Появился также Windows Movie Maker с базовыми функциями редактирования цифрового видео. Изменился интерфейс системы - в него были добавлены возможности, впервые появившиеся в Windows 2000.

Windows Me сильно критиковалась пользователями из-за её нестабильности и ненадежности, частых зависаний и аварийных завершений работы. В одной из статей в журнале PC World аббревиатуру МЕ расшифровали как “Mistake Edition“ (ошибочное издание) и поместили на 4-е место в списке “Худших продуктов всех времен“.

Ранее мы вспоминали первый показ пенициллина и рождение бионики.