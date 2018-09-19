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День в истории: Рождение смайлика и полет монгольфьера

Комментариев: 2
В этот день, 19 сентября, произошли такие события.

Открытие атмосферного давления

Блез Паскаль
Блез Паскаль
azbyka.ru

Наличие атмосферного давления привело людей в замешательство в 1638 году, когда не удалась затея герцога Тосканского украсить сады Флоренции фонтанами — вода не поднималась выше 10,3 метров. Поиски причин этого и опыты с более тяжелым веществом — ртутью, предпринятые Эванджелистой Торричелли, привели к тому, что в 1643 году он доказал, что воздух имеет вес.

Совместно с В. Вивиани, Торричелли провел первый опыт по измерению атмосферного давления, изобретя первый ртутный барометр — стеклянную трубку, в которой нет воздуха. В такой трубке ртуть поднимается на высоту около 760 мм.

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В конце 1646 года Паскаль, узнав от знакомого своего отца о торричеллиевой трубке, повторил опыт итальянского ученого. Затем он произвел серию видоизмененных экспериментов, стремясь доказать, что пространство в трубке над ртутью не заполнено ни ее парами, ни разреженным воздухом, ни некоей “тонкой материей“. В 1647 году, уже находясь в Париже и несмотря на обострившуюся болезнь, Паскаль опубликовал результаты своих опытов в трактате «Новые опыты, касающиеся пустоты». В заключительной части своего труда Паскаль утверждал, что пространство в верхней части трубки «не заполнено никакими известными в природе веществами … и можно считать это пространство действительно пустым, до тех пор, пока экспериментально не доказано существования там какого-либо вещества». Это было предварительное доказательство возможности пустоты и того, что гипотеза Аристотеля о «боязни пустоты» имеет пределы.

Впоследствии Паскаль сосредоточился на доказательстве того, что столбик ртути в стеклянной трубке удерживается давлением воздуха. По просьбе Паскаля его зять Флорен Перье провел серию экспериментов у горы Пюи-де-Дом в Клермоне и описал результаты (разница в высоте столбика ртути на вершине и у подножия горы составила 3 дюйма 1 1/2 линии) в письме Блезу. В Париже на башне Сен-Жак опыты повторяет уже сам Паскаль, полностью подтвердив данные Перье. В честь этих открытий на башне был установлен памятник ученому. 

Полет монгольфьера с пассажирами

Полет монгольфьера
Полет монгольфьера
airbase.ru

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19 сентября 1783 года в Версале (под Парижем) в присутствии короля Людовика XVI во дворе его замка в час дня воздушный шар взмыл в воздух, унося в своей корзине первых воздушных путешественников, которыми были овца, курица и утка.

Шар пролетел 4 километра за 10 минут. Для его наполнения потребовалось 2 пуда (32 кг) соломы и 5 фунтов (2,3 кг) шерсти.

Рождение смайлика

Создатель смайлика Скотт Эллиот Фалман
Создатель смайлика Скотт Эллиот Фалман
wired.com

19 сентября 1982 года ученый из Университета Карнеги-Меллона Скотт Эллиот Фалман на доске объявлений разместил сообщение, в котором предлагал помечать шуточные фразы знаком :).

Оригинал этого исторического объявления был восстановлен в 2002 году. Вот как выглядело это предложение:

19-Sep-82 11:44 Scott E Fahlman :-)

From: Scott E Fahlman

I propose that the following character sequence for joke markers:

:-)

Read it sideways. Actually, it is probably more economical to mark things that are NOT jokes, given current trends. For this, use

:-( 

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Как видим, вместе со смайликом родился и его антипод. 

Позже подобие смайликов появилось и в шрифте Юникод: ☹ (код 9785), ☺ (код 9786) и ☻ (код 9787). С распространением Юникода люди стали находить похожие на улыбку символы в восточных алфавитах — например, ಠ_ಠ (каннада) или ッ (катакана).

Напомним, днем ранее мы вспоминали Черный день и основание Одесского политеха.

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Теги: день в истории, Блез Паскаль, смайлик, монгольфьер
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Комментариев (2)
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zalupapetra1  (аноним)  19.09.2018, 18:14
Оценка:  0
zalupapetra1
Bigmir! (это не по теме) Как правильно пишится - ПNЗДА или ПEЗДА???
    19.09.2018, 11:02
Оценка:  -2
Я заробляю більше 7 тисяч доларів на місяць, працюючи неповний робочий день. Я продовжував чути, як інші люди розповідають, скільки грошей вони можуть зробити в Інтернеті, тому я вирішив розглянути це. Ну, це все було правдою і повністю змінило моє життя.

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